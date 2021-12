Grichka Bogdanov, frère d'Igor, est mort à l'âge de 72 ans

L'un des deux frères Bogdanov, Grichka, est mort à l'âge de 72 ans, a annoncé son agent, ce mardi 28 décembre.

«Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanov s’est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles», a écrit sa famille dans un communiqué transmis par son agent.

Avec son frère jumeau Igor, il avait lancé «Temps X», l'une des premières émissions télévisées de vulgarisation scientifique en France dans les années 1980.

Ils avaient par ailleurs connu un succès constant en librairie, avec la parution de nombreux best-sellers ayant pour sujets le cosmos, la naissance de l'Univers ou encore les innovations technologiques, comme « Le visage de Dieu» (ed. Grasset), «Le Code secret de l'Univers» (ed. Albin Michel), ou encore «3 minutes pour comprendre la grande théorie du Big Bang» (ed. Le Courrier du Livre).

Grichka Bogdanov était célibataire et n'avait pas d'enfant.

«Un garçon d'une intelligence incroyable», salue Cyril Hanouna

«Je viens d'apprendre la disparition de Grichka, je suis vraiment très affecté. Il va beaucoup me manquer. C'était un garçon d'une intelligence incroyable et d'une autodérision qui forçait le respect. J'ai des souvenirs de fou avec lui. Je pense fort à Igor et à sa famille. Très triste», a réagi sur Twitter l'animateur Cyril Hanouna.

Le 20 novembre dernier, Igor et Grichka Bogdanov étaient apparus publiquement, salle Gaveau à Paris, afin d'animer un débat à l'occasion de la parution du livre «Dieu, la science, les preuves» de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassies (éditions Guy Tredaniel).

Pour les deux auteurs, les découvertes scientifiques du XXe siècle et de ces deux dernières décennies, loin d’éloigner l’idée de Dieu, permettent au contraire aujourd’hui d’affirmer que l’Univers a un début absolu – le Big Bang correspondant bien à cette perspective – et une fin prévisible, comme la thermodynamique tend à le prouver.