Covid-19 : voici les départements où le variant Omicron est majoritaire

Les records de contaminations au Covid-19 s’enchainent ces derniers jours, sous l’effet du variant Omicron. Dans de nombreux départements, celui-ci est déjà devenu majoritaire.

Pour déterminer si tel ou tel variant est à l’origine d’un cas positif, les scientifiques analysent le test et procède à un criblage. Il doit permettre de dévoiler la présence de trois mutations : la E484K, présente chez les variants Beta et Gamma, la E484Q, qui reste très rare, et la L452R, qui se retrouve dont de nombreux variants, particulièrement le Delta.

En l’absence de cette dernière mutation, qui signifie que le variant est inconnu, Omicron est grandement suspecté. Au 29 décembre, 23 départements affichaient une proportion de suspicion d’Omicron de 50% et plus, selon les chiffres de Santé publique France recensés par CovidTracker.

Alpes-de-Haute-Provence (60%)

Ardennes (100%)

Aveyron (60%)

Bas-Rhin (58,33%)

Calvados (50%)

Corse-du-Sud (66,67%)

Haute-Corse (50%)

Hauts-de-Seine (53,72%)

Deux-Sèvres (66,67%)

Essonne (62,75%)

Eure-et-Loir (57,69%)

Mayenne (100%)

Mayotte (77, 19%)

Nièvre (50%)

Paris (67,12%)

Savoie (91,67%)

Haute-Savoie (82,35%)

Seine-et-Marne (50,78%)

Seine-Saint-Denis (51,40%)

Tarn-et-Garonne (100%)

Val-de-Marne (55,84%)

Haute-Vienne (50%)

Yvelines (57,14%)

A noter que les données manquent dans plusieurs départements : Ain, Cantal, Creuse, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Alpes, Maine-et-Loire, Indre, Lot-et-Garonne, Lozère, Vaucluse, Vendée, Vienne.