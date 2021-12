Nouvel an à Paris : quels sont les transports gratuits toute la nuit ?

Comme tous les ans, les personnes fêtant le réveillon du Nouvel an à Paris et en Île-de-France pourront profiter d'une offre de transports en commun gratuits et aux horaires élargis pour rentrer à la maison ou se déplacer.

Métros, RER, Transiliens ou encore bus... Pour éviter les regroupements en pleine crise sanitaire, la RATP et la SNCF vont en effet faire fonctionner toute la nuit de la Saint-Sylvestre plusieurs lignes sur le même modèle que les années précédentes. L’accès au réseau de transports sera gratuit de vendredi 17 h à samedi midi.

Métro

Concrètement, 6 des 14 lignes de métro (lignes 1, 2, 5, 6, 9, 14) seront accessibles toute la nuit. Ici, les principales stations seront ouvertes. Les autres lignes, elles, resteront ouvertes comme chaque vendredi jusqu’à 2 h du matin.

Pour télécharger le plan des lignes de métro en circulation, il suffit de cliquer ici ou de consulter le plan ci-dessous. Des informations complémentaires sont également accessibles sur la page dédiée du site Île-de-France Mobilités.

A la demande de la Préfecture de Police, les stations suivantes seront toutefois fermées à partir de 19h00 (les trains ne marquent pas l'arrêt et les correspondances éventuelles ne sont pas assurées) :

Métro lignes 1, 2 ,6 RER A Charles-de-Gaulle - Etoile

Métro ligne 1 George V

Métro lignes 1, 9 Franklin D. Roosevelt

Métro lignes 1, 13 Champs-Elysées - Clémenceau

Métro lignes 1, 9, 12 Concorde

Métro ligne 1 Tuileries

Métro lignes 9, 13 Miromesnil

Métro ligne 1 Argentine

Métro ligne 6 Dupleix, Passy

A la demande de la Préfecture de Police, les stations suivantes seront fermées à partir de 21h (les trains ne marquent pas l'arrêt et les correspondances éventuelles ne sont pas assurées) :

Métro ligne 2 Victor Hugo

Métro ligne 2 Ternes

Métro ligne 2 Monceau

Métro ligne 2 Courcelles

Métro lignes 2 3 Villiers

Métro ligne 3 Malesherbes

Métro ligne 6 Boissière

Métro ligne 6 Kléber

Métro ligne 6

Métro lignes 6 9 Trocadéro

Métro lignes 8 12 14 Madeleine

Métro ligne 9 Iéna

Métro ligne 9 Alma Marceau

Métro ligne 9 Saint-Philippe du Roule

Métro ligne 9 Saint-Augustin

RER

Concernant les RER, l'ensemble des RER A, B, C et D, ainsi que les Transiliens H, J, L, N, P et R circuleront également la nuit du Nouvel an.

Ce faisant, il faudra tabler sur un train toutes les dix-huit minutes à Paris intra-muros et jusqu'à un train toutes les heures dans les villes les plus éloignées de la capitale.

Noctiliens

Enfin, durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier, l'ensemble des lignes de bus Noctilien circuleront comme une nuit de week-end classique, de 0h30 à 5h30.