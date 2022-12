Météo : un pic de douceur «assez exceptionnel» prévu pour le Nouvel an

Alors que l'Hexagone a connu dimanche dernier un Noël déjà particulièrement doux, Météo-France anticipe pour le Nouvel an un temps de nouveau anormalement chaud. Contactée par CNEWS, l'agence de météorologie a en effet indiqué que la France devrait connaître, pour la Saint-Sylvestre, «une douceur exceptionnelle» marquée par «des records pour la période fin décembre».

Une fin d’année beaucoup trop douce sur le front de la météo. Entre pluie, nuages et rayons de soleil, la France accueillera la nouvelle année 2023 avec des températures exceptionnellement douces et bien au-dessus de celles de saison. En effet, pour les journées du samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier, Météo-France prévoit une douceur «record» comparé au températures habituellement observées pour la fin décembre.

«On va vers un pic de douceur assez exceptionnel pour la Saint-Sylvestre qui aura, probablement, un lien avec ce qu’il se passe aux États-Unis. Cela avec quelques jours de décalage puisque cet air froid que l’on retrouve en ce moment sur l’est du Canada va petit à petit plonger sur l’Atlantique nord et creuser une dépression qui va faire remonter de l’air extrêmement doux pour les prochains jours», a ainsi expliqué Météo-France à CNEWS.

«On va avoir une remontée d’air extrêmement doux dans l’Ouest avec des valeurs qui devraient, pour notre pays, dépasser celles que l’on a connue le week-end dernier assez nettement. On sera au niveau des records vraisemblablement pour la période fin décembre, voire légèrement au-dessus», a ajouté l'agence météorologique.

Ainsi, dans ses prévisions pour la journée du samedi 31 décembre, Météo-France prévoit un temps pluvieux sur la moitié nord du pays avec des températures maximales atteignant 16 °C à Auxerre, Metz et Strasbourg, 15 °C à Paris, Nantes, Tours et Reims et 14 °C à Rennes et Amiens.

En parallèle, le soleil devrait dominer le centre ainsi que le sud de la France. On devrait, donc, enregistrer 15 °C à Nice, 16 °C à Lyon et Bordeaux, 17 °C à Tarbes, 18 °C en Corse et jusqu’à 19 °C à Biarritz.

Dimanche 1er janvier, les perturbations devraient se poursuivre sur une partie du nord de la France malgré un soleil particulièrement présent. De ce fait, cet épisode de «douceur» devrait toucher l’ensemble du territoire. Et les températures devraient être plus hautes que les moyennes de saison avec 14 °C à Paris, 15° à Strasbourg, Metz et Bordeaux, 16 °C à Lyon et Toulouse, 17 °C à Nice, Marseille et Montpellier et 18 °C en Corse.

Dimanche dernier, la France a connu un temps particulièrement doux bien au-dessus des normales de saison plaçant Noël 2022 au deuxième rang des plus chauds depuis l’après-guerre.