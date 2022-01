«Les frères, on ne fête pas ça» : Gims demande aux musulmans d’arrêter de souhaiter la bonne année et de faire Noël

Un bon musulman doit-il souhaiter la bonne année et célébrer Noël ? La réponse est non, si l’on en croit le chanteur Gims, qui s’est adressé à ses fans dans des vidéos postées sur les réseaux sociaux.

Visiblement agacé de recevoir des messages pour lui souhaiter une heureuse nouvelle année, le chanteur s’est filmé via Instagram en demandant d’arrêter. Il s’est par ailleurs adressé spécifiquement aux personnes musulmanes (ou qu’il juge comme tel) : «S’il vous plaît, laissez-moi avec les "bonne année, nouvel an" (…). Je n’ai jamais répondu à ça, mais vous continuez de m’en envoyer tout le mois de janvier et février. Les muslims (musulmans, en anglais) arrêtez ça».

Le rappeur @GIMS demande à ce qu’on ne lui souhaite plus une « bonne année » et les anniversaires car cela ne se fait pas chez les musulmans.



pic.twitter.com/4o3pYOfh5r — Damien Rieu (@DamienRieu) January 1, 2022

«Les frères, on ne fête pas ça», a-t-il poursuivi, s’incluant dans la communauté. «Est-ce que les compagnons (du prophète, ndlr) ont fêté le Nouvel an ? S’il vous plaît, arrêtez, arrêtez».

Demandant aussi à cesser de souhaiter les anniversaires, qui «ne font pas partie de nos convictions», il a ensuite appelé les musulmans à se concentrer «sur nos trucs à nous». «Restons fort sur nos valeurs», a-t-il poursuivi, parlant notamment de l’aïd.

«Noël, on respecte, mais ce ne sont pas nos fêtes», a-t-il également martelé.

Comme il fallait s’y attendre, ces déclarations, relayées notamment par Eric Zemmour, ont fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Nombreux ont dénoncé un mauvais message à une époque où les problèmes d’identité et de religion sont devenus des sujets d’extrême tension dans la société.