Lyon : une hackeuse de 23 ans pirate la Sécu et émet des milliers de pass sanitaires

Une jeune hackeuse de 23 ans doit être présentée à la justice ce lundi 3 janvier pour avoir piraté le site de la Sécurité sociale et créé des milliers de vrais-faux pass sanitaires.

Selon France 3, la jeune Lyonnaise était parvenue très facilement à se connecter au site de l’Assurance maladie en se faisant passer pour des médecins, dont elle récupérait les données sur Doctolib.

Pass revendus entre 50 et 100 euros

Son avocat, maître Christophe Bruschi explique au média la méthode : «A l’aide de ces renseignements, on se rend sur une autre plate-forme, nommée vaccin-covid. Là, on se fait passer pour un praticien. Cette plate-forme interroge à distance le praticien. On lui demande notamment s’il est d’accord pour être connecté. A partir du moment où il accepte, on est sur le site de la Sécurité sociale et on fait ce que l’on veut».

En l’occurrence, la jeune femme créait des pass sanitaires, qu’elle revendait ensuite entre 50 et 100 euros.

«Je suis jeune, j’ai 23 ans, et c’est de l’argent facile», a-t-elle expliqué aux policiers, tout en assurant qu’elle «assume ses responsabilités», selon son avocat.

La jeune femme doit être présentée ce lundi à un juge d’instruction.

A noter que le gouvernement entend durcir le ton face aux usagers de faux pass sanitaires. Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal prévoit en effet jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende pour les receleurs et faussaires de pass.