Panama Papers : deux frères à la tête d’une entreprise alsacienne condamnés

Les deux dirigeants d’une entreprise de composants automobiles basée en Alsace, également frères, ont été condamnés ce mardi à Paris à six et huit mois de prison pour avoir détourné environ 200.000 euros. Ces faits avaient été révélés en 2016 dans les Panama Papers.

Devant la 32ème chambre du tribunal judiciaire, les deux frères ont reconnu avoir détourné 200.000 euros, dès 2002 et pendant environ dix ans, via une société hongkongaise, Trade Group Limited, rattachée à des comptes bancaires personnels qui n’avaient pas été déclarés aux autorités fiscales françaises. Cet argent non déclaré leur a permis de payer des loisirs avec des cartes bancaires.

Le Parquet national financier s’était intéressé à cette société alsacienne dès 2016, après un article du journal Rue89 Strasbourg qui faisait état des révélations du consortium international des journalistes d’investigations sur les fameux «Panama Papers». Sur la base de millions de documents provenant d’un cabinet d’avocats panaméens, le consortium avait révélé l’existence de milliers d’avoirs cachés des clients de ce cabinet, dont un certain nombre de personnalités publiques.

Après ces révélations, le PNF avait donc ouvert une enquête confiée à la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale concernant cette entreprise alsacienne.

Lors du procès, le procureur François-Xavier Dulin a souligné que les deux frères ont «pleinement coopéré» lors des investigations. En plus de leurs peines de prison, les deux chefs d’entreprise ont été condamnés pour abus de biens sociaux aggravés et fraude fiscale à 25.000 euros d’amende chacun.