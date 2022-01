Véhicules bruyants : Date, amende... Tout ce qu'il faut savoir sur le radar sonore

Les véhicules trop bruyants sont désormais dans le collimateur des autorités. La mise en place de radars sonores devra permettre de mettre à l'amende les automobilistes, motards et chauffeurs de camions dont les véhicules dépassent un certain nombre de décibels. Le but étant de lutter contre la pollution sonore.

Qui est concerné ?

Dès ce mercredi 5 janvier, sept collectivités françaises accueilleront leurs premiers radars sonores pour une phase expérimentale, sur un ou plusieurs axes bien précis. Les conducteurs circulant dans les villes de Paris, Nice, Toulouse, Bron (métropole de Lyon), Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) et Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), ainsi que Saint-Forget (Yvelines) seront les premiers concernés.

Le niveau sonore maximal de ces appareils est fixé à 90 décibels (dans un premier temps) et ils s'activeront dès que cette limite sera franchie à la manière des radars mesurant la vitesse. Ainsi, un deux-roues motorisé, une voiture, une camionnette, un poids lourd, etc. dégageant un niveau sonore supérieur au seuil fixé serait verbalisé.

Les radars sonores auront vocation à être généralisés sur l'ensemble du territoire national, prévient le ministère de la Transition écologique, qui ajoute «sous réserve de l'adoption d’un dispositif législatif pérenne». Aucune date concernant leur généralisation n'a, pour l'heure, été communiquée.

Quand la verbalisation sera-t-elle lancée ?

Le gouvernement explique que le lancement des radars sonores sur ces sept collectivités sera accompagné d'une phase de test pour chacun des appareils. Par conséquent durant les trois premiers mois, jusqu'à début avril 2022, les radars sonores y seront testés mais sans constatation d'infractions.

QUELLE AMENDE SERA INFLIGÉE ?

Une fois les trois mois d'expérimentation passés, dès lors qu'un véhicule dépassera la limite tolérée de 90 décibels par ces radars, celui-ci sera flashé. Le contrevenant recevra alors une amende de 135 euros, précise le ministère de la Transition écologique.

Il s'agit-là d'une contravention de 4e classe, qui pourra être minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 15 jours suivant la réception du PV.