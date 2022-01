Booba : Twitter suspend brièvement le compte du rappeur

Après avoir été suspendu durant quelques heures, le compte Twitter de Booba a finalement été réactivé ce samedi 8 janvier 2022.

Alors qu’un peu plus tôt dans la journée, Le Parisien High-Tech annonçait la suspension du compte Twitter du rappeur Booba en raison de «ses propos sur le passe vaccinal et le vaccin anti-Covid», le Duc de Boulogne, n’a pas hésité à réagir dès la réactivation de sa page. «Fake news Le Parisien Tech», a balancé d’emblée l’artiste de 45 ans, avant d’ajouter, «Ils (Twitter) m’ont suspendu car ils trouvaient ma photo de profil non appropriée».

Sa photo de profil qui représentait un dessin du personnage emblématique de «Dark Vador» tenant dans une main le corps inerte d’un petit «Ewok», blessé par le sabre laser rouge, a «enfreint les règles de Twitter», comme l’a justifié Booba en accompagnant son message par des captures d’écran.

Fake news @leparisien_tech ils m’ont suspendu car ils trouvaient ma photo de profil non appropriée. Je ne fais que donner mon opinion sur un sujet délicat en relayant la vérité. J’invite le peuple les chanteurs sportifs acteurs etc à faire de même. Merci à tous. Restons libres pic.twitter.com/NvYkVqu9Fq — Booba (@booba) January 8, 2022

Toutefois, ces derniers jours le fondateur du label 92i n’a pas hésité à partager son opinion comme de nombreux autres utilisateurs, sur la plateforme du petit oiseau bleu. Il exprimait ainsi sa position face au vaccin et au passe vaccinal, allant jusqu’à remercier et soutenir la députée de La France Insoumise, Mathilde Panot, qui s’était ouvertement opposée à la vaccination obligatoire des enfants, en plus du passe vaccinale, le 4 janvier dernier. «Nous avons besoin de gens comme vous pour défendre les libertés du peuple» avait alors souligné l’artiste.

Déjà banni d’Instagram

Ce 8 janvier, Booba qui s’est justifié, a également souhaité appuyer à nouveau son envie «de rester libre», en invitant «le peuple, les chanteurs, sportifs, acteurs… à faire de même». Comme il s’en défend, «il ne fait que donner son opinion sur un sujet délicat en relayant la vérité».

Cependant après quelques heures de désactivation, Booba a fait son retour avec une nouvelle photo de profil bien loin de «Dark Vador», puisqu’il s’agit d’une image de «Ti-Coquine des Bisounours». Si Booba est aussi célèbre pour sa répartie et son ironie, il s’agit probablement aussi de faire profil bas, pour l’ancien membre de Lunatic qui n’en n’est pas à sa première suspension des réseaux sociaux.

En effet, en janvier 2020, c’est la plateforme Instagram qui avait déjà banni Booba pour avoir enfreint les règles de la communauté, après plusieurs avertissements. Et avec plus de cinq millions d’abonnés sur son compte Twitter, autant dire que pour lui, les réseaux sociaux restent une aide précieuse dans la promotion de ses projets. D’ailleurs, pas plus tard que hier, il a dévoilé un peu plus d'une minute de son tout dernier clip «TN», jusqu’à présent disponible en NFT, et en commentant «Nous y sommes».