NFT : Booba pourrait avoir gagné près de 600.000 euros en quelques heures

Connu pour faire de son image et de son rap un business lucratif, Booba a une nouvelle fois prouvé qu’il savait empocher beaucoup d’argent grâce à ses fans, en leur vendant le clip d'une chanson sous forme de NFT. Une opération qui pourrait lui avoir rapporté près de 600.000 euros.

Le rappeur a en effet vendu son clip «TN» sous forme de 25.000 NFT, en cinq cartes animées, cédées chacune à 5.000 exemplaires sur un site dédié. Les acheteurs pouvaient accéder en avant-première aux images du nouveau morceau, et à d’autres exclusivités, selon la plate-forme les ayant proposés.

Dans le cas de Booba, les acheteurs lui ont ainsi permis d’empocher 150 ETH, une cryptomonnaie dont le cours moyen cette semaine, d'après le magazine Stratégies, équivalait au total pour 150 unités à 564.000 euros.

Ces dernières heures, le cours de l'ETH a du reste à ce point grimpé que 150 unités représentent 614.000 euros.

L'art de se renouveler

Pour information, comme l’expliquait CNEWS, les NFT (pour Non Fungible Token, ou Jeton non fongible) «fonctionnent sur le même principe que les cryptomonnaies comme le bitcoin. Ils sont donc infalsifiables, ineffaçables et non reproductibles, ce qui leur confère leur valeur. Contrairement aux cryptomonnaies, en revanche, ils ne sont pas interchangeables, étant chacun uniques (non fongibles). Ce qui permet à leurs acquéreurs de réellement posséder les droits sur une œuvre digitale, que ce soit une image, une animation ou une vidéo».

«L'artiste et auteur de l'œuvre NFT va généralement mettre en vente sa création et décider du nombre de jetons qui attesteront de son authenticité. Il peut par exemple vendre un ou cinq ou encore cent jetons de son œuvre, donc autant de versions de celle-ci disponibles, mais il faut savoir que moins il y en a, plus l'œuvre est rare et donc plus elle est chère».

En se tournant vers les NFT, Booba, 44 ans et vingt-sept ans de carrière, fait le pari de se renouveler en permanence en plus de braquer les projecteurs sur un nouveau monde qui reste finalement très codifié. Et «Le Duc de Boulogne» entend visiblement ne pas en rester là puisqu'il il donnera, le 3 septembre 2022, un concert au Stade de France. A cette occasion, l’un des acheteurs des NFT aura la chance d’être tiré au sort pour gagner un accès VIP.