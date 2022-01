Christiane Taubira est candidate à la primaire populaire de la gauche

En déplacement ce dimanche à Bondy, en Seine-Saint-Denis, Christiane Taubira a annoncé qu'elle était candidate à la primaire populaire de la gauche, en vue de la présidentielle.

L'ancienne garde des Sceaux est la seule candidate de la gauche à participer pour le moment à cette initiative, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo ont notamment refusé d'y prendre part.

@ChTaubira « accepte » de participer à la primaire populaire de la gauche. @CNEWS pic.twitter.com/9YiG6wenvu — Florian Tardif (@Florian_Tardif) January 9, 2022

«J'accepte le risque de la démocratie. J'accepterai le verdict de la Primaire populaire, [...] dernière chance d'une union possible de la gauche», a déclaré l'ancienne ministre de François Hollande au sujet de cette initiative citoyenne prvue du 27 au 30 janvier. Elle a appelé les autres candidats de gauche à l'Elysée à faire de même.

Dans l'entourage d'Anne Hidalgo, on fait savoir que la candidate du Parti socialiste est «la seule candidate de gauche a avoir fait une proposition sérieuse, concrète et en toute transparence de rassemblement». On fustige également le choix de Christiane Taubira, qui «avait indiqué qu’elle ne serait pas une candidature supplémentaire» à la présidentielle.

A gauche, aucun concensus n'a été trouvé entre les candidats et les voix se dispersent en effet selon les sondages entre Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier étant le seul à dépasser parfois les 10% d'intentions de votes.