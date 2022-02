Présidentielle 2022 : Christiane Taubira annule ses déplacements pour se concentrer sur «la collecte des parrainages»

Christiane Taubira, qui a remporté la primaire populaire, peine à rassembler les 500 parrainages requis pour se présenter à l’élection présidentielle. La candidate a donc fait le choix d’annuler ses déplacements et ses prises de paroles dans les médias cette semaine pour se consacrer «à la collecte des parrainages».

«L’agenda de cette semaine sera exclusivement consacré à la collecte des parrainages», a fait savoir son équipe de campagne ce lundi. «Christiane Taubira ne participera donc pas à l’oral de la Mutualité (prévu ce mardi, ndlr)», et ne fera aucun «passage dans les médias ou déplacement avant la fin de semaine», précise cette même source.

L’ancienne Garde des Sceaux a jusqu’à vendredi pour réunir les signatures nécessaires à sa candidature. La collecte s’annonce fastidieuse, puisque la candidate n’en cumule pour le moment que 128 sur les 500 requis, selon le dernier décompte du Conseil constitutionnel.

Malgré ce retard dans les parrainages, Christiane Taubira bénéficie d’un solide socle militant qui continue de se mobiliser tous les jours pour convaincre les élus de donner leur parrainage à la candidate investie par la primaire populaire. Le collectif citoyen «Taubira pour 2022» organise ce lundi une action de «phoning» et passe des dizaines de coups de fil aux élus pour les convaincre de lui donner leur parrainage.

Il est IMPENSABLE que @ChTaubira ne puisse pas avoir ses 500 #Parrainages Ce ne sera qu’#AvecTaubira ou ce seras sans NOUS. https://t.co/3khKHdOyvE de France, les Français doivent pourvoir avoir le droit de glisser un bulletin #Taubira à ces élections !! @libe @lemondefr pic.twitter.com/Gv1UjjHDsb — Taubira pour 2022 (@taubirapour2022) February 28, 2022

La course aux parrainages touche bientôt à sa fin. Pour l’heure, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Jean Lassalle et Jean-Luc Mélenchon ont obtenu leurs parrainages. Avec 457 parrainages, Nicolas Dupont-Aignan s’approche du but, tandis qu’Éric Zemmour et Marine Le Pen sont au coude à coude avec 415 et 414 signatures.