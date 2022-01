Présidentielle 2022 : «Je suis une des rares avec Valérie Pécresse à avoir les 500 parrainages» affirme Anne Hidalgo

La candidate PS Anne Hidalgo a déclaré avoir obtenu les 500 signatures nécessaires pour se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Invitée de Jean-Pierre Elkabbach sur CNews, l'actuelle maire de Paris a également affirmé que sa concurrente Valérie Pécresse (LR) avait aussi réussi à décrocher les 500 parrainages.

«Je suis une des rares avec Valérie Pécresse à avoir les 500 parrainages», a-t-elle déclaré.

«Cette force que je représente s'appuie sur des milliers et des milliers d'élus, d'élus locaux, de citoyennes et de citoyens partout dans le pays. La preuve en est que je dois être une des rares, peut-être avec Valérie Pécresse, à avoir aujourd'hui tous mes parrainages et même beaucoup plus qu'il n'en faut», a-t-elle ainsi déclaré.