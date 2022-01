Crues : deux départements du sud-ouest maintenus en vigilance rouge

Ce lundi 10 janvier, deux départements du sud-ouest étaient maintenus en vigilance rouge «crues» en raison des pluies intenses. Huit autres départements restaient en alerte orange.

Dans le détail, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont classés «rouge», niveau qui appelle à une vigilance absolue. Le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers, la Haute-Garonne, l'Ariège et les Pyrénées-Orientales et beaucoup plus au nord, l'Aisne sont quant à eux classés «orange». A noter que la principauté d'Andorre est également concernée par l'alerte.

Dans son dernier bulletin, Météo France relève que «les pluies se poursuivent mais elles vont rapidement baisser en intensité». Toutefois, «les conséquences immédiates de cet épisode pluvieux peuvent être très importantes». L'institut de météorologie dit craindre «durant plusieurs heures» des inondations, «voire des éboulements ou des coulées de boue».

Dans de nombreuses communes, les cours d'eau débordement déjà. C'est notamment le cas à Oloron)Saint-Marie où le niveau de crue du Gave d'Oloron, devrait atteindre dans les prochaines heures entre 4,75 m et 5,10 m, proches des niveaux historiques de juin de 2018 où l'eau avait atteint 5,27m.