Voici la liste des lieux culturels où les détenteurs du Passe Navigo bénéficieront d'avantages

C'est une annonce de la présidente de la région et d'Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, qui a souhaité que toutes les personnes détentrices d'un abonnement annuel au Passe Navigo puissent bénéficier d'avantages dans un certain nombre de lieux culturels de la région. Quels sont-ils ?

Au total, 301 lieux culturels, dont des théâtres, des cinémas et des musées, – disséminés dans toute l'Ile-de-France – sont concernés. Et à terme, «toute institution culturelle francilienne financièrement soutenue par la Région Ile-de-France» a de fait «vocation à en devenir partenaire», a indiqué Ile-de-France Mobilités, qui souligne que «ces offres évolueront et se diversifieront au fil du temps».

Voici la liste département par département :

Paris (75)

1er arrondissement

- La Conciergerie



- Le Musée de l'Orangerie



- Le Théâtre Du Chatelet



- Le Musée En Herbe



- Le Festival D'automne à Paris

2e arrondissement

- L'Opera Comique



- Le Musée Des Arts Et Métiers - Cnam



- La BNF

3e arrondissement

- Le Musée D'art Et D'histoire Du Judaïsme



- Le Musée Picasso



- La Galéria Continua Centre culturel



- La Maison De La Poésie

4e arrondissement

- Le Centre Pompidou



- Le Luminor Hôtel de Ville (cinéma)

5e arrondissement

- Le Grand Action (cinéma)



- L'Institut du Monde Arabe



- Le Reflet Médicis (cinéma)



- Le Studio Galande (cinéma)



- Le Studio des Ursulines (cinéma)



- Le Mouffetard Théâtre De Marionnette



- Le Cinéma du Panthéon (cinéma)



- L'Epée de Bois (cinéma)



- Le Panthéon

6e arrondisement

- L'Arlequin (cinéma)



- La Monnaie De Paris



- Le Saint André des Arts (cinéma)



- Le Christine Cinéma Club (cinéma)



- Le Nouvel Odéon (cinéma)



- Les 3 Luxembourg (cinéma)



- Le Lucernaire (cinéma)



- La Maison Auguste Comte



- Le Festival du Livre de Paris



- Le Musée Orsay



- Le Musée Du Quai Branly

7e arrondissement

- Le Musée De L'armée

8E ARRONDISSEMENT

- La Chapelle Expiatoire



- Le Lincoln (cinéma)



- Le Jeu De Paume



- Le Balzac (cinéma)

9e arrondissement

- L'Opera National de Paris



- Le Max Linder Panorama (cinéma)

10e arrondissement

- Le Louxor (cinéma)



- Le Festival We Love Green



- Le Brady (cinéma)



- Le Musée Du Chocolat - Choco Story



- Les 5 Caumartin (cinéma)



- Le Festival Peacock Society



- L'Archipel (cinéma)



- Le Théâtre des Bouffes du Nord

11e arrondissement

- Le Majestic Bastille (cinéma)

12e arrondissement

- L'Atelier de Paris



- Le Festival We Love Green



- La Cinémathèque Française (cinéma)

13e arrondissement

- L'Escurial (cinéma)



- Le Théâtre Dunois



- La BNF

14E ARRONDISSEMENT

- Le Chaplin - Denfert (cinéma)



- L'Entrepot (cinéma)



- Les 7 Parnassiens (cinéma)

15e arrondissement

- Le Chaplin - Saint-Lambert (cinéma)



- Le Musée De La Poste



- Le Ballon de Paris



- Maison de la Culture du Japon



- Le Monfort Théâtre

16e arrondissement

- Le Majestic Passy (cinéma)



- La Fondation Le Corbusier



- La Cité de l'architecture et du patrimoine



- Le Musée Clemenceau



- Le Palais de Tokyo

17e arrondissement

- Le Club de l'Étoile (cinéma)



- Les 7 Batignolles (cinéma)



- La Cité de l'Économie



- Le Cinéma des Cinéastes (cinéma)

18e arrondissement

- Le Musée De Montmartre



- Le Cinéma Studio (cinéma)



- Le Festival Rock-En-Seine



- Le Bal Centre



- Le Palais de la découverte et de la cite des sciences et de l’industrie



- Le Théâtre L’Etoile Du Nord

19e arrondissement

- La Cité de la musique-Philharmonie de Paris



- Le Festival Mama Festival



- Le Théâtre Paris Villette



- Le Centquatre104



- Le Cabaret Sauvage



- La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique Nationale



- Le Hall De La Chanson

20e arrondissement

- Le Théâtre de La Colline



- Le Théâtre Ouvert

Seine-et-Marne (77)

-Le Musée De La Gendarmerie

- Le Musée De La Grande Guerre

- Coulommiers Pays de Brie Tourisme

- Le Théâtre Sénart Scène Nationale

- Le Cinéma Confluences (cinéma)

- Le Cinéma Jean Gabin (cinéma)

- Le Musée Départemental de la Préhistoire en Ile-de-France

- Le Château Musée de Nemours

- Provins Tourisme Cité Médiévale

- Le Cinéma Les 4 Vents (cinéma)

- La Scène Nationale Marne-La-Vallée - Ferme Du Buisson

- La Ferme du Buisson (cinéma)

- Le Concorde (cinéma)

- Le Château de Fontainebleau

- Le Cinéma Apollo (cinéma)

- La Bergerie (cinéma)

- La Coupole (cinéma)

- Le Château de Champs-sur-Marne

- Le Théâtre De Chelles

- La Rotonde (cinéma)

- Le Musée Départemental Bourdelle à Egreville

- Le Musée Départemental à Barbizon

- Le PanoraMagique à Disneyland Paris

- Le File 7

- Le Musée de la Seine-Et-Marne

- Le Château Rosa Bonheur

- Le Musée Départemental Stephane Mallarmé

Yvelines (78)

- Le Roxane Club (cinéma)

- La Clef

- Le Château de Rambouillet

- Le Cinéma Frédéric Dard (cinéma)

- L'onde

- Le Musée de Louveciennes - Marly Le Roi

- Le Théâtre Sqy

- Le Cinéma Jacques Brel (cinéma)

- Le Centre Culturel Le Chaplin (cinéma)

- Le Musée Du Jouet de Poissy

- Le Maison De Fer Ville De Poissy

- La Villa Savoye

- Le Musée De La Toile De Jouy

- Le Musée Fournaise

- Le Château de Breteuil

- La Fondation Raymond Devos

- Le Rexy (cinéma)

- Le Théâtre de Sartrouville

- Le Château de Monte-Cristo

- Le Cinéma Les 2 Scènes (cinéma)

- Château de Maisons

- France Miniature

Essonne (91)

- Le Théâtre de l'Agora - Scène Nationale de l’Essonne

- Les Cinoches - Desnos (cinéma)

- Le Cinéma Arcel (cinéma)

- Le Cinépal' (cinéma)

- Le Cinétampes (cinéma)

- Le Théâtre De Longjumeau

- Le Calypso (cinéma)

- Le Cinéma Lino Ventura (cinéma)

- Le Centre d'Art Contemporain Bretigny

- Le Ciné 220 (cinéma)

- Le Théâtre De Brétigny

- Le Cinéma Le Cyrano (cinéma)

- EMC (cinéma)

- Cinés Carné (cinéma)

- Le Théâtre Les Bords De Scènes

- Le Cinéma Agnès Varda (cinéma)

- L'Opera Massy

- Le Théâtre De Yerres - Sothevy

- L'espace Bernard Mantienne (cinéma)

- Le Cinéma François Truffaut (cinéma)

- Le Cinéma Jacques Tati (cinéma)

- Le Cinéma Le Parterre (cinéma)

- Le Cinéma Atmosphère (cinéma)

- Théâtre De Quincy-Sous-Sénart - Sothevy

- Le Cyclop - Jean Tinguely

- Le Théâtre De Crosnes - Sothevy

- Le Théâtre De Brunoy - Sothevy

- Le Théâtre De Boussy-Saint-Antoine - Salle Gérard Philippe - Sothevy

- Le Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - Sothevy

- Le Cinéma Jacques Prévert (cinéma)

Hauts-de-Seine (92)

- Le Théâtre Des Amandiers

- Accentus - Insula Ochestra

- Le Cube Centre culturel

- Le Cinéma Jeanne Moreau (cinéma)

- Le Théâtre Jean Arp de Clamart

- Le Musée D'histoire Urbaine et Sociale de Suresnes

- Le Théâtre De Suresnes Jean Vilar

- Le Cinéma de Vanves (cinéma)

- Le Festival Rock-En-Seine Festival

- Le PPCM

- Cinéma Jean Vigo (cinéma)

- Le Théâtre de Gennevilliers

- La Maison Des Arts de Malakoff

- Cinéma Marcel Pagnol - Théâtre

- Le Cinéma Le Scarron (cinéma)

- Le Théâtre Des Sources

- Le Théâtre L'azimut

- Le Centre d'Action Cinématographique Le Rex (cinéma)

- Sèvres Céramique - Manufacture Et Musées Nationaux

- Le Cinéma de Châtillon (cinéma)

- Le Théâtre De Châtillon

- Le Cinéma Trianon (cinéma)

- Les Gemeaux Scène Nationale de Sceaux

- Abel Gance (cinéma)

- Cinéma MJC de Colombes (cinéma)

- Le Théâtre Lavant-Seine

Seine-Saint-Denis (93)

- Le Théâtre Mc93

- L'Écran nomade (cinéma)

- Le Méliès (cinéma)

- Le Théâtre de Montreuil

- Le Studio (cinéma)

- Le Salon du Livre et de la Jeunesse

- Le Cinéma Georges Simenon (cinéma)

- L’Etoile (cinéma)

- La Galerie, Centre D'art Contemporain de Noisy-Le-Sec

- Le Cinéma André Malraux (cinéma)

- Le Louis Daquin (cinéma)

- Le Théâtre Du Blanc Mesnil

- Le Bijou (cinéma)

- Le Cin’Hoche (cinéma)

- Le Cinéma Yves Montand (cinéma)

- Le Festival De Saint Denis

- Le Parti Poétique

- L’Ecran (cinéma)

- Le 6B

- La Basilique de Saint-Denis

- Le Musée D'art Et D'histoire Paul Eluard - Saint Denis

- Le Théâtre Gerard Philipe

- Le Théâtre André Malraux (cinéma)

- Le Trianon (cinéma)

- L'espace Paul Eluard (cinéma)

- Le Théâtre du Garde-Chasse (cinéma)

- Le Cinéma Jacques Tati (cinéma)

- Le Festival Villes Des Musiques du Monde

- Le Théâtre La Commune Aubervillier

- L'Espace des Arts - Salle Philippe Noiret (cinéma)

- Le Centre André Malraux (cinéma)

- Le Musée de L'air et de L'espace

- La Fauvette (cinéma)

- Espace 1789 - Cafac

- Musée Eugene Carrière

- Ciné 104 (cinéma)

- Le Cinéma Jacques Prévert (cinéma)

- Salle Serge Gainsbourg

Val-de-Marne (94)

- Le Festival Peacock Society

- Le Mac Créteil

- Le Cinéma la Lucarne (cinéma)

- Les Cinemas du Palais (cinéma)

- Le Cinéma Le Lido (cinéma)

- L'Espace municipal Jean Vilar (cinéma)

- Le Cinéma Le Kosmos (cinéma)

- Cinéma Royal Palace (cinéma)

- Le Musée Intercommunal de Nogent-Sur-Marne

- Le Centre des bords de Marne (cinéma)

- Le Cinéma d'Ivry - Le Luxy (cinéma)

- Le Delta (cinéma)

- Le Cinéma La Pléiade (cinéma)

- Le Cinéma La Tournelle (cinéma)

- Le Cinéma Le Lavoir numérique (cinéma)

- L'Ecam - Le Théâtre Du Kremlin-Bicêtre

- Le Château de Vincennes

- Le Cinéma le Vincennes (cinéma)

- L'Espace Daniel Sorano (cinéma)

- Le Centre culturel Aragon-Triolet (cinéma)

- Le Cinéma Prévert (cinéma)

- Le Cinéma Le Casino (cinéma)

- L'Espace Jean-Marie Poirier (cinéma)

- Le Cinéma Gérard Philppe (cinéma)

- La Briqueterie Cdndu Val De Marne

- Le Mac Val Salle de spectacles

- Les 3 Cinés Robespierre (cinéma)

- Le Cinéma Le Forum (cinéma)

- L'Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles Chaplin (cinéma)

- Le Centre Culturel Wladimir d’Ormesson (cinéma)

- Le Musée De La Résistance Nationale

- Le Studio 66 (cinéma)

- Le Théâtre André Malraux (cinéma)

- Le Cinéma de Choisy-le-Roi (cinéma)

- Le Théâtre Cinéma Paul Éluard (cinéma)

- Le Théâtre Claude Debussy (cinéma)

- La Maison Pour Tous Gérard Philipe (cinéma)

- Le Théâtre Romain Rolland

Val-d'Oise (95)

- Les Points Communs Cergy Pontoise

- Le Cinéma Le Figuier Blanc (cinéma)

- Le Théâtre Pierre Fresnay (cinéma)

- Le Cinéma Henri Langlois (cinéma)

- Le Cinéma Jacques Brel (cinéma)

- La Compagnie Oposito - Le Moulin Fondu

- Le Studio Ciné (cinéma)

- Musée Jean-Jacques Rousseau

- Le Cinéma l’Éden (cinéma)

- Le Théâtre Sarah Bernhardt (cinéma)

- Le Cinéma Les Toiles (cinéma)

- Le Théâtre du Cormier (cinéma)

- Le Cinéma Le Palace (cinéma)

- La Fondation Royaumont

- Le Théâtre de Jouy (cinéma)

- Le Cinéma Le Conti (cinéma)

- Le Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq - L’Isle Adam

- Le Festival Baroque de Pontoise

- Le Cinéma Utopia (cinéma)

- L'Abbaye de Maubuisson

- Le Domont cinéma (cinéma)

- Le Centre Culturel Picasso (cinéma)

- Le Château d'Auvers sur Oise

- La Maison Du Docteur Gachet

- Le Cinéma intercommunal de l’Ysieux (cinéma)

- Le Cinéma l’Antarès (cinéma)

- Le Cinéma Jacques Prévert (cinéma)

- Le Festival d’Auvers-sur-Oise

- La Luciole (cinéma)

- L’Orange Bleue (cinéma)

- Le Théâtre Paul Éluard (cinéma)

- Le Centre des Arts d'Enghien les Bains

Comment cela fonctionne ?

Concrètement, dans chacun de ces établissements culturels, les abonnés pourront bénéficier soit de «tarifs réduits ou dégressifs», soit de la «gratuité sur certaines visites» mais aussi de «réductions sur la restauration», «d'invitations aux vernissages, ateliers, rencontres...».

Pour bénéficier de ce sésame culture, il suffira ainsi «de présenter son passe Navigo chargé d'un abonnement en cours de validité à l'entrée du lieu culturel partenaire».

A noter néanmoins que cette offre ne concerne que les détenteurs d'un abonnement annuel au Passe Navigo et exclut donc d'office les détenteurs d'un Passe Navigo Jour, Navigo Easy (tickets sur une carte magnétique) et Navigo Découverte (une carte payante permettant de charger des abonnements anonymement).