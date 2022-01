Covid-19 et soldes : peut-on se contaminer en achetant des vêtements ?

Les soldes d'hiver 2022, qui démarrent ce mercredi 12 janvier, n'échappent pas à la situation sanitaire préoccupante liée au variant Omicron du coronavirus. De quoi inquiéter certains consommateurs, effrayés à l’idée d’attraper le Covid-19 simplement en touchant des vêtements.

Alors que, selon une étude publiée en 2020 dans la revue scientifique New England Journal of Medicine, le virus pourrait vivre sur le carton jusqu’à vingt-quatre heures, sans forcément être contagieux, le délai serait en effet sensiblement le même sur le tissu d’un vêtement.

Cela veut-il dire qu'il vaut mieux éviter de se rendre en boutique ? Non. D'une part, car ce délai reste très théorique et, d'autre part, parce que les commerçants ont déjà pris toutes les dispositions nécessaire pour protéger au mieux leur clients (désinfection des tissus et des surfaces, mise à disposition de gel etc.)

De même, une fois rentré de sa session shopping, il est vivement conseillé de nettoyer les vêtements achetés en les mettant à la machine, à température normale. De quoi réduire considérablement les risques.

En réalité, d'après les scientifiques, le risque le plus important de contamination ne concerne ainsi pas l'achat des vêtements, mais est plutôt à trouver dans le manque de distanciation physique, pourtant essentielle à tenir pour se protéger face au virus.

De ce fait, les spécialistes continuent de recommander le port du masque, un lavage régulier des mains et le respect de la distanciation physique, autant que faire se peut.

D’autres incertitudes

Reste que du côté des commerçants, malgré les précautions prises, ce contexte sanitaire peu favorable engendre d'évidentes craintes économiques.

L'épidémie de Covid-19, qualifiée de «raz-de-marée» par les autorités, présage en effet d'une fréquentation très en dessous de leurs attentes, alors qu'ils ont déjà maille à partir avec les géants de la vente en ligne et la multiplication des ventes privées, notamment.

«On voit que la décision de mettre tout le monde au télétravail a déjà eu un impact non-négligeable sur l’afflux en boutiques avec dans certains cas une fréquentation en baisse de 50% par rapport à l’année dernière, a par ailleurs rapporté à l’Agence France-Presse Florence Bonnet-Touré, secrétaire générale de la fédération de l’habillement.