Nanterre : que sait-on du futur pôle judiciaire dédié «aux crimes en série et non élucidés» ?

Prévu par la loi «renforçant la confiance dans l’institution judiciaire» promulguée le 23 décembre dernier, un pôle judiciaire «dédié aux crimes en série et non élucidés» doit voir le jour dès le mardi 1er mars, installé à Nanterre (92). De quoi s'agit-il ?

Globalement, ce «pôle unique et national» «doit permettre à [ces vieux dossiers] de rester vivants judiciairement et d’offrir une réponse aux victimes», selon les mots du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, dans un entretien relayé ce mercredi par l'Agence France-Presse

implanté à nanterre

Implanté à Nanterre (92) sur la zone de compétence de la cour d'appel de Versailles (78), ce nouveau pôle permettra selon le Garde des Sceaux «de concentrer les efforts, de les centraliser et de les coordonner» autour de ce qu'on appelle plus communément les «cold cases», les cas jamais résolus.

Pourquoi pas à Paris ? Tout simplement, selon le ministre, parce que «le Parquet national financier (PNF) et le Parquet national antiterroriste (Pnat) sont déjà rattachés à la juridiction parisienne».

doté de trois juges d'instruction

A partir du mardi 1er mars, ce pôle sera alors confié à trois juges d’instruction, à un premier vice-président et à deux vice-présidents, qui «seront bien détachés à 100 % sur ces dossiers».

Seront également présents 6 autres personnes représentant le parquet : un magistrat, trois greffiers et deux juristes assistants. Eux aussi étant «détachés à 100 %» à cette nouvelle instance.

Pour les sélectionner, Eric Dupond-Moretti entend lancer «un appel à candidatures [...] dans les prochains jours», avant de les remettre «au Conseil supérieur de la magistrature (CSM)».

Un vrai travail d'équipe, donc, pour éviter que jusqu'à quatre magistrats ne puissent se succéder sur un même dossier, explique le ministre, qui souhaite que les magistrats aient «toute la liberté de poursuivre avec les enquêteurs initiaux ou de saisir un service spécialisé dans les crimes non élucidés».

attentif à la conservation des scellés

Concernant la conservation des scellés, dont la mauvaise conservation cause parfois la déperdition d'une preuve d'après le ministre, ce dernier affirme qu'une «attention bien particulière sera apportée à la fois à la conservation de ces pièces mais aussi à leur utilisation et à leur exploitation».

chargé de plus de 240 dossiers

Au total, et ce, dès son lancement en mars, ce pôle pourrait être chargé de 241 dossiers, dont certains sont particulièrement vieux. Ce sont 173 crimes non élucidés pour lesquels la justice est saisie et 68 procédures de crimes sériels, selon le garde des Sceaux.

Parmi les plus médiatiques, l'affaire Grégory Villemin, ce garçonnet retrouvé mort dans la Vologne (Vosges) en 1984, le quadruple meurtre de Chevaline (Haute-Savoie) en 2012 ou encore la disparition il y a dix-neuf ans d'Estelle Mouzin, affaire dans laquelle huit magistrats se sont succédé.