Piétons traînés par une voiture : le troisième suspect s'est rendu et a été placé en garde à vue

Les images sont choquantes. Plusieurs individus se sont amusés à traîner trois personnes, dont l'une âgée de plus de 60 ans, derrière leur voiture en les agrippant par le manteau. Alors que deux suspects devaient être présentés à un juge ce jeudi 13 janvier, le troisième s'est rendu de lui-même à la police.

Pour eux, c'était «le fou rire de la soirée». Mais pour les internautes, ces images – diffusées volontairement sur les réseaux sociaux ce week-end – sont «horrifiantes». «Des racailles s’amusent à traîner avec leur voiture, des personnes âgées sur plusieurs mètres. La dernière, tombera lourdement», décrivait par exemple Mehdi Aïfa sur Twitter.

Les faits se sont déroulés dimanche 9 janvier au petit matin, à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis (93), a-t-on appris ce lundi de sources policières. Dans la voiture, au moins 3 personnes sont présentes, alors que le passager filme le conducteur traîner sa victime sur plusieurs mètres. «Wallah tu vas courir !», lui lance l'automobiliste. «Arrête tes conneries ! [...] Arrête, je vais tomber !», lui répond le piéton, provoquant l'hilarité des occupants du véhicule.

En espérant que la @PoliceNationale se saisira de cette affaire, si ce n’est pas déjà fait. pic.twitter.com/gZqf30s7aw — MEHDI AÏFA (@Mehdi_Aifa_AJR) January 9, 2022

Une violence extrême qui a conduit nombre d'internautes indignés à signaler la vidéo en question sur Pharos (Plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements), la plate-forme gouvernementale lancée en 2019, afin de faire remonter les contenus et comportements en ligne illicites.

Une enquête ouverte et trois hommes arrêtés

Grâce à ces signalements, la préfecture de police de Paris a ouvert une enquête «initiée pour rechercher les auteurs de cette agression gratuite», remerciant au passage ce lundi «les internautes qui ont transmis cette vidéo sur le portail de signalement Pharos. Plus tard dans la journée, le parquet de Bobigny (93) annonçait que l'un des auteurs s'était rendu et avait placé en garde à vue.

Mardi 11 janvier, un deuxième homme avait également été placé en garde à vue, après s'être présenté de lui-même au commissariat de Noisy-le-Sec (93), comme son ami la veille, se déclarant être l'auteur de la vidéo et de sa diffusion sur les réseaux sociaux. Et ce jeudi 13 janvier, le troisième suspect s'est à son tour présenté à la police et a été placé en garde à vue.

Défavorablement connus des services de police, ces deux suspects ont tous deux déjà été condamnés pour des faits de violence dans le passé. Leur garde à vue a été levée ce mercredi, et ils seront présentés à un juge ce jeudi 13 janvier. En garde à vue, le conducteur a reconnu les faits pour trois victimes, avouant avoir consommé de l'alcool et du protoxyde d'azote ce soir-là, a-t-on appris d'une source porche du dossier.

Une information judiciaire a été ouverte pour violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours en réunion avec arme et préméditation. Mais aussi, violences sans ITT en réunion, conduite malgré une suspension de permis et «diffusion d'images relatives à la commission d'infraction».

Que risquent-ils ?

Pour des faits de violences volontaires ayant causé une ITT de plus de 8 jours, commises avec deux circonstances aggravantes (avec arme et en réunion), la peine encourue selon la loi est de 7 ans de prison et 100.000 euros d'amende. A noter que celle-ci est la même pour celui qui filme la scène (donc 7 ans de prison ici). Quant au troisième individu présent dans la voiture, ce dernier risque 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende, pour ne pas être intervenu.

Les investigations sont toujours en cours. L'une des victimes, un homme prénommé Ali et âgé d'une soixantaine d'années, a porté plainte pour cette agression, dont il ressort légèrement blessé, avec des contusions à la tête et sur le corps notamment.

La deuxième victime, figurant sur la vidéo n'a pas été identifiée à ce jour, a affirmé le parquet à CNEWS. Mais une jeune femme, troisième victime qui n'apparaît pas sur les images, dit avoir subi des faits similaires et a elle aussi porté plainte.