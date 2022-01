Île-de-France : 34 nouveaux lieux de dépistage déployés, pour faire face à la demande

En pleine 5e vague, et alors que le taux d'incidence ne cesse d'augmenter en Ile-de-France, 34 nouveaux lieux de dépistage géants ont été déployés dans la région. Un moyen de soulager les pharmaciens et les laboratoires de biologie médicale, explique l'ARS ce vendredi 14 janvier.

«Pour freiner la dynamique des contaminations liées au variant Omicron, et en complément de la vaccination et des mesures barrières qui restent les leviers les plus efficaces pour lutter contre cette épidémie, l’offre de dépistage est encore renforcée» ont conjointement communiqué l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture de police de Paris, ce vendredi, alors que le nombre de cas positifs dépasse les 70.000 chaque jour.

Preuve en est, le nombre de tests de dépistage réalisés par des professionnels de santé, notamment les pharmaciens et les laboratoires de biologie médicales, est «passé de 1,5 million par semaine à plus de 2,5 millions début janvier» dans la région francilienne, peut-on lire dans le communiqué. Pour les soulager de cette charge, 34 nouveaux lieux de dépistage ont déjà ouvert ou vont ouvrir dans les prochains jours.

Ils s'ajouteront aux 16 centres de vaccination, qui proposent déjà des tests de dépistage. «Cette offre de dépistage, qui vise à répondre aux besoins actuels de test en période de circulation haute du virus, s’adresse prioritairement aux adultes», prévient l'ARS, qui recommande que les enfants «soient orientés en priorité vers les pharmacies, qui pourront leur délivrer des autotests pris en charge par l’Assurance Maladie».

Où trouver ces nouveaux lieux de dépistage ?

4 nouveaux dispositifs à Paris (75)

- Centre de vaccination Porte de la Villette, au sein du centre commercial Vill’up, 19e arrondissement (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de la mairie du 14ème arrondissement (déjà ouvert)

- Centre de vaccination du parvis de l’Hôtel de Ville (ouverture du dépistage prévue le 15 janvier)

- Au Forum des Halles, Paris Centre (ouverture prévue le 17 janvier)

3 nouveaux dispositifs en Seine-et-Marne (77)

- Centre de vaccination de Saint-Fargeau (ouverture du dépistage semaine prochaine)

- Centre de vaccination de Roissy-en-Brie (ouverture du dépistage prévue le 17 janvier)

- Centre de vaccination de Thomery (ouverture du dépistage prévue le 20 janvier)

6 nouveaux dispositifs dans les Yvelines (78)

- Centre de vaccination du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines (ouverture du dépistage le 17 janvier)

- Centre de vaccination de Saint-Cyr-l'École (ouverture du dépistage le 17 janvier les matins)

- Centre de dépistage et de diagnostic Covid (CDDC) de Poissy (ouverture le 17 janvier)

- 3 Vaccy Bus en lien avec le département (démarrage le 17 janvier)

6 nouveaux dispositifs en Essonne (91)

- Centre de vaccination de Corbeille-Essonne (déjà ouvert)

- Centre de vaccination d’Athis-Mons (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Dourdan (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Palaiseau (ouverture du dépistage le 15 janvier)

- Centre de vaccination de Ris-Orangis (ouverture du dépistage le 17 janvier)

- Centre de vaccination de Massy (date en cours de détermination)

4 nouveaux dispositifs dans les Hauts-de-Seine (92)

- Centre de vaccination de Clichy (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de La Défense - Quatre Temps (ouverture du dépistage prévue la semaine prochaine)

- Centre de vaccination de Bagneux (ouverture du dépistage prévue les samedis et dimanche à partir du 15 janvier)

- Centre de vaccination de Meudon (ouverture du dépistage prévue la semaine prochaine)

5 nouveaux dispositifs en Seine-Saint-Denis (93)

- Centre de vaccination O’Parinor, Aulnay-sous-Bois (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Romainville (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Saint-Ouen (ouverture du dépistage prévue le 17 janvier)

- Centre de vaccination de Gagny (ouverture du dépistage prévue le 17 janvier)

-Centre de dépistage et de diagnostic Covid (CDDC) de Saint-Denis (ouverture prévue le 19 janvier)

3 nouveaux dispositifs dans le Val de Marne (94)

- Centre de vaccination d’Orly (déjà ouvert)

- Centre de vaccination d’Ivry-sur-Seine (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Nogent-sur-Marne (date en cours de détermination)

3 nouveaux dispositifs dans le Val d’Oise (95)

- Centre de vaccination de Saint-Brice-sous-Forêt (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Persan (déjà ouvert)

- Centre de vaccination de Magny-en-Vexin (déjà ouvert)