Île-de-France : épisode de pollution aux particules fines ce samedi, le seuil d'information dépassé

Un épisode de pollution aux particules fines (PM10) est prévue pour ce samedi 15 janvier, a annoncé Airparif ce vendredi. La préfecture de police de Paris a mis en place le seuil d'information et de recommandation et fait part de ses recommandations.

«Les conditions météorologiques peu dispersives entraînent une accumulation des particules émises par les sources locales, notamment le chauffage au bois et le trafic routier», ont ainsi communiqué les prévisionnistes d'Airparif, annonçant une «qualité de l’air dégradée à mauvaise dans le centre de l'agglomération et moyenne sur le reste de la région» pour la journée de samedi.

[#EpisodePollution] Prévision pour le 15/01



Les conditions météorologiques peu dispersives depuis plusieurs jours entraîneront une accumulation de polluants émis par les sources locales, notamment le chauffage au bois et le trafic routier.



En conséquence, la préfecture de police de Paris a mis en place le seuil d'information et de recommandation et a appelé largement la population à limiter au maximum les activités pouvant aggraver cet épisode de pollution, à savoir les déplacements routiers ou encore le chauffage et la production d'énergie.

«Différer les déplacements si possible»

Entre autres, elle recommande donc de «différer si possible les déplacements routiers» dans la région, de privilégier le covoiturage et de réduire la vitesse des véhicules, abaissée à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h et à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h.

Elle conseille également d'«éviter l'utilisation du bois en chauffage individuel d'agrément ou d'appoint, qui contribue très fortement à l’émission de PM10» et de «suspendre les éventuelles autorisations dérogatoires à l'interdiction de brûlage de déchets verts (y compris les déchets agricoles) à l'air libre».

A noter que cet épisode n’est prévu que pour la journée de samedi, car les conditions météorologiques annoncées par Météo France seront ensuite plus favorables. Si pour l'instant, aucune mesure complémentaire – telle que la mise en place de la circulation différenciée ou encore le stationnement gratuit – n'a été décrétée, il pourra toujours en être autrement ce samedi.