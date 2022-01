Néo-nazis dans une manifestation anti-pass : Gérald Darmanin signale les faits à la justice

Ce samedi 15 janvier, tandis que 7.000 personnes manifestaient à Paris contre le pass vaccinal, un groupe de néo-nazis a également défilé dans la capitale. Ils ont été dénoncés par Gérald Darmanin.

En marge de la manifestation organisée par Les Patriotes, le parti de Florian Philippot, environ 200 manifestants néo-nazis se sont rassemblés. Vêtus de tenues sombres et de cagoules, ils défilaient derrière une banderole affirmant que «les libertés ne s'octroient pas, elles se prennent». Dans le cortège, plusieurs slogans tels que «On est chez nous» et «Paris populaire, Paris identitaire» ont été scandés, ponctués de saluts nazis.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué ce dimanche sur Twitter avoir demandé que ces faits soient signalés à la justice.

Cette photo prise en marge de la manifestation anti-pass du mouvement dit « les Patriotes » choque beaucoup, à juste titre. À ma demande, la Préfecture de Police a effectué un signalement à la Justice pour que toutes les suites nécessaires soient apportées. pic.twitter.com/NrgLKpYCFq — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 16, 2022

deux journalistes agressés

Au cours de la manifestation anti-pass, une équipe de deux journalistes de l'Agence France Presse (AFP) et les deux gardes du corps qui assuraient leur sécurité ont en outre été agressés et menacés de mort. Arrivées au niveau du Palais de Tokyo, environ 150 personnes identifiées comme étant d'extrême droite par les journalistes se sont approchées de l'équipe. «C'est l'AFP, niquez-les ces fils de pute», aurait crié un manifestant cagoulé au travers d'un mégaphone.

A cet appel, une cinquantaine de manifestant ont tenté de s'en prendre aux deux journalistes, qui sont parvenus à s'enfuir grâce aux gardes du corps. Les journalistes et les gardes, menacés de mort et attaqués à coups de matraques, ont finalement réussi à s'abriter derrière un cordon de sécurité. L'un des gardes du corps a notamment reçu une bouteille sur la tête et a été blessé au niveau du cuir chevelu.