Crack à Paris : une opération de nettoyage lancée Porte de la Villette

La préfecture de police de Paris a lancé ce lundi matin une grande opération de nettoyage du square porte de la Villette, dans le 19ème arrondissement de la capitale, où des consommateurs de crack ont été déplacés au mois de septembre.

Des camions de CRS sont présents pour sécuriser l’opération, qui consiste à détruire le campement des toxicomanes, en retirant les tantes, les structures et les clôtures de chantiers qui y ont été installées, à l’aide d’engin de chantier et des agents municipaux de la ville de Paris pour recueillir les encombrants. Au fil des mois, ce qui devait être un campement provisoire s’est en effet transformé en sorte de bidonville.

L'opération s’est déroulée dans le calme, et n’a pas pour objectif d’évacuer les consommateurs de crack. Des riverains du quartier ont affirmé aux reporters de CNEWS que, pour eux, ce nettoyage n’était pas suffisant et n’allait pas régler les problèmes d’insécurité, et qu'ils souhaitent une évacuation définitive des toxicomanes.

Il y a quatre mois, en septembre dernier, les consommateurs de crack des jardins d’Eole et de Stalingrad avaient été évacués vers la porte de la Villette, ce qui devait être une solution temporaire, pour la préfecture de police. La situation n’a pourtant fait qu’empirer depuis, si bien qu'il y a un mois, les élus de la mairie du 19ème arrondissement de la capitale, d’Aubervilliers et de Pantin avait interpellé Emmanuel Macron sur cette situation d’urgence, aussi bien pour les riverains que pour les toxicomanes en situation de grande précarité.

Cela fait jour pour jour quatre mois que les consommateurs de crack ont été déplacés à la Villette, ce lundi 24 janvier. Une manifestation doit avoir lieu en fin de journée, à partir de 18h, à l’initiative du collectif 93 Anti-Crack, pour réclamer des solutions.