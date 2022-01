Présidentielle 2022 : Fabien Roussel présente les grandes mesures de son programme

Ouverte en septembre 2019, la consultation citoyenne lancée par Fabien Roussel sur la plateforme «La France en commun» a contribué à l’élaboration de son projet de campagne. Voici les grands axes des mesures proposées dès ce lundi 24 janvier par le candidat PCF à la prochaine élection présidentielle.

Emploi

Fabien Roussel a affirmé sa volonté de nationaliser les grandes entreprises stratégiques, à savoir celles du médicament, de l’énergie, des transports et de l’alimentation, tout en supprimant les aides publiques pour les multinationales polluantes ou privilégiant les délocalisations et les licenciements.

La tête de liste PCF lors de la prochaine échéance électorale a aussi proposé de réduire le temps de travail à 32 heures par semaine, d’augmenter le Smic à 1800 euros bruts et de rétablir la retraite à 60 ans à taux plein.

Dans l’optique de renforcer les services publics, il a tablé sur la création de 100.000 postes à l’hôpital et de 90.000 autres emplois dans l’Éducation nationale.

Afin de permettre aux salariés d’avoir un droit décisionnaire dans l’entreprise, le député du Nord a réfléchi à la création d’un pouvoir d’intervention pour ces derniers sur les thèmes de formation, d’embauche et d’investissements.

Jeunesse

Outre la suppression de la controversée plateforme de sélection Parcoursup, Fabien Roussel a misé sur la création du plan «zéro jeune au chômage», visant à proposer à tout jeune hors du système scolaire une offre d’emploi en CDI selon ses compétences.

Afin d’aider la jeunesse présente dans l’Hexagone, il a prévu de doubler le parc de logement étudiant pour atteindre le cap des 350.000 habitations en 2027. Le secrétaire général du PCF a pour ambition d’augmenter les budgets de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur de 45% et de 43%, soit une hausse respective de 25 et de 6 milliards d’euros.

Le candidat communiste a émis des propositions pour renforcer la protection sociale des jeunes, avec l’accès au droit au logement pour tous, ainsi qu’à la mobilité gratuite (incluant les transports en commun et le permis de conduire) et la prise en charge à 100% des soins par l’assurance maladie.

Ayant pour objectif de lutter contre la précarisation du travail dans cette catégorie de population, Fabien Roussel a proposé d’interdire le salariat déguisé, notamment dans la restauration hors domicile et d’encadrer strictement les contrats précaires, à savoir les CDD et l’intérim.

Le permis de conduire, c'est souvent indispensable pour avoir un travail.





Pour cela, je propose la gratuité du permis pour les moins de 25 ans.#JT13h @TF1 — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) January 22, 2022

Invité du JT de 13h sur TF1 ce samedi 22 janvier, il a également formulé une proposition forte en faveur des jeunes et de leur mobilité. «Je propose la gratuité du permis de conduire pour les moins de 25 ans», a assuré Fabien Roussel lors de son intervention.

Agriculture

La première mesure forte qui a été proposée par Fabien Roussel sur cette thématique était de créer un fonds alimentaire nationale estimé à 10 milliards d’euros par an pour généraliser le repas à un euros dans chaque structure scolaire, en favorisant les produits bio et locaux.

Au-delà de son vœu de renforcer le secteur, avec 500.000 agriculteurs d’ici à 2030, le candidat PCF a émis des propositions pour renforcer leurs droits, avec une revalorisation des retraites agricoles et une prise en charge complète par les assurances en cas de catastrophe naturelle ou sanitaire.

Dans son programme, il a pour objectif d’interdire l’importation des produits ne respectant pas les normes de productions françaises et européennes, tout en mentionnant de façon obligatoire l’origine des produits. Pour cela, le député du Nord a décidé de taxer les multinationales de l’agroalimentaire et de la restauration hors domicile.

Éducation

Pour favoriser le recrutement de 90.000 enseignants le plus rapidement possible, Fabien Roussel a l’idée d’augmenter leur salaire de 30% et de dégeler leur point d’indice.

Le candidat à la présidentielle a énoncé son souhait d’augmenter le temps scolaire (27h en primaire puis 32h au collège et lycée) sans en faire peser le poids sur les professeurs, déjà largement mis à contribution. Pour cela, il a tablé sur une réduction des effectifs pour les étudiants, avec 20 élèves par classe en maternelle puis en primaire et 25 dans l’enseignement secondaire au maximum.

D’un point de vue organisationnel, Fabien Roussel a soumis la proposition d’une suppression des devoirs avec un travail scolaire exclusivement effectué à l’école. Il a aussi partagé son souhait de supprimer la réforme du lycée et Parcoursup, tout en mentionnant la création de CAP pour l’ensemble des filières professionnelles.

Santé

Le candidat communiste a communiqué son souhait de renforcer les effectifs dans ce domaine avec la création de 100.000 postes à l’hôpital public et le recrutement de 100.000 aides-soignants chaque année, avec une revalorisation salariale pour les postes concernés.

Il a proposé la création d’un pôle public pour gérer la production et la distribution de médicament en le finançant par une taxe de 1% sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques. Dans la même lignée, Fabien Roussel a milité pour la levée des brevets de vaccins luttant contre le Covid-19 afin de permettre aux pays pauvres de vacciner massivement leur population.

Il a pris position contre les lois de libéralisation de l’hôpital public, comme la loi Bachelot ou la tarification à l’acte, en confirmant son vœu d’abroger ces mesures. Dans le même temps, il a confirmé son envie de généraliser le tiers payant et de déconjugaliser l’Allocation Adultes Handicapé, c’est-à-dire ne plus prendre en compte les revenus du conjoint pour son attribution.

Écologie

Ayant pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, Fabien Roussel a misé sur un mix énergétique comprenant du nucléaire et des énergies renouvelables, avec la construction de 8 EPR et la relance du projet ASTRID (prototype de réacteur nucléaire français de quatrième génération). Le député du Nord a ambitionné de créer un fonds écologique et social doté de 140 milliards d’euros et de supprimer les niches fiscales anti-écologiques.

Désireux d’offrir la gratuité des transports au commun urbains à tous les citoyens français, Fabien Roussel a chiffré à 50 milliards d’euros sur 15 ans l’investissement nécessaire pour y parvenir. Il a aussi prévu d’augmenter à 500 millions d’euros par an (contre 100 actuellement) l’investissement dans le développement des pistes cyclables et des mobilités douces. Afin de financer sa mesure pour rembourser l’abonnement des salariés aux TER, il a divisé la prise en charge du coût avec une moitié pour l’employeur et l’autre pour l’État.

Pour faciliter la rénovation énergétique, Fabien Roussel a estimé à 2 milliards d’euros le coût pour remplacer les 3 millions de chaudières au fioul. Il a affirmé son ambition de rénover 500.000 logements, considérés comme des passoires thermiques, chaque année en multipliant par 10 le budget de l’Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Dans cette lignée, le candidat PCF a proposé de rehausser la prime à la conversion jusqu’à 10.000 euros pour les foyers modestes désireux de remplacer leur véhicule polluant.

Dans le dernier sondage Ipsos-Sopra Stelia publié ce samedi, Fabien Roussel a été crédité de 2,5% des intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle le 10 avril prochain.