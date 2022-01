Roubaix : la montée de l'idéologie islamiste inquiète

Une controverse née de la vente de poupées respectant les principes de l’islam. Mis en exergue par un reportage diffusé ce dimanche 23 janvier sur M6, le développement de commerces jugés extrémistes à Roubaix (Nord) a suscité la polémique.

Dans le centre-ville de Roubaix, la vente de poupées sans visage, conformément aux principes rigoureux de l’islam interdisant toute représentation humaine, a créé la polémique. «Il y a une pression dès le plus jeune âge pour les habitants de Roubaix et ça a une conséquence sur leur quotidien. Il est insupportable de voir ces références-là s’imposer», a regretté Aleksandar Nikolic, président du groupe RN au Conseil régional du Centre-Val de Loire, sur CNEWS.

Au travers de la vente de ces jouets, la montée de l’idéologie islamiste dans la ville du Nord a été jugée préoccupante puisque cette dernière a ciblé ces dernières années un public de plus en plus jeune. «C’est une manière de démontrer que dès l’enfance, on va être meilleur musulman que les autres, et sous-entendu, les autres ne sont pas des bons ni des vrais musulmans. C’est l’introduction d’un principe idéologique dans le monde de l’enfance. En ce sens-là, c’est assez inquiétant», a analysé Bernard Rougier, sociologue et spécialiste de l’islam radical, dans le reportage diffusé par «Zone Interdite» dimanche.

«Mettre le holà par l’appareil administratif»

De nombreux commerces inscrits dans cette mouvance se sont développés à Roubaix ces dernières années, que ce soient des librairies coraniques, des boucheries halal ou encore des magasins commercialisant le voile intégral.

«Il faut mettre le holà par l’appareil administratif et considérer qu’à partir du moment où on se réfère uniquement à ces textes, ça pose un problème, quitte à fermer ces libraires, quitte à fermer ces magasins», a conclu Aleksandar Nikolic sur notre antenne.

L’élu a également appelé la municipalité à ne plus financer les associations promouvant l’islam radical.