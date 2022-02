Coronavirus en France : le bilan de ce mardi 1er février

La situation tend à s'améliorer sur le front des contaminations. Les hospitalisations restent en revanche élevées. Le point quotidien sur l'épidémie de Covid-19 en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

Les contaminations

Ce mardi 1er février, 416.896 nouveaux cas ont été enregistrées en 24 heures selon Santé Publique France. La décrue semble se confirmer puisqu'il y a une semaine, le pays avait comptabilisé un peu plus de 500.000 contaminations.

Les hospitalisations

Les hospitalisations pour Covid restent en légère hausse avec un total de 32.894 patients actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid (contre 30.189 il y a sept jours et 32.374 la veille).

Dans les services de soins critiques, on comptait ce mardi 3.751 patients, un peu plus que la veille (3.700 patients) et qu'il y a une semaine (3.741).

Les décès

382 personnes sont décédées à l'hôpital ces dernières 24 heures, contre 348 la veille. Depuis le début de l'épidémie, 131.312 personnes sont décédées du Covid.

La vaccination

54.003.768 personnes ont reçu au moins une injection (80,1% de la population totale) et 52.748.008 sont complètement vaccinées (78,2% de la population).

Depuis le début de la campagne de rappel, 35.708.713 personnes ont reçu une dose.