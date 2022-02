DIRECT - Coronavirus : Le Danemark lève toutes ses restrictions

Alors que la pression hospitalière se stabilise, le gouvernement a dévoilé jeudi 20 janvier le calendrier de l'allègement des mesures de restrictions. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France et dans le monde.

10h00

Les prochains Championnats du monde de natation en grand bassin, organisés à Fukuoka, ont été reportés une nouvelle fois, de mai 2022 à juillet 2023, en raison de «la situation pandémique et des mesures actuellement en vigueur au Japon», annonce la Fédération internationale de natation (Fina) dans un communiqué mardi.

Initialement, ces Mondiaux étaient programmés à l'été 2021, mais ils avaient été repoussés une première fois après le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo, de 2020 à 2021.

Par conséquent, les Championnats du monde suivants, eux prévus à l'origine en novembre 2023 à Doha au Qatar, «auront lieu en janvier 2024», à six mois des JO-2024 à Paris, ajoute la Fina.

9h00

En dépit de l'omniprésence du Covid-19, le Danemark devient mardi le premier pays de l'Union européenne à lever toutes ses restrictions, s'estimant en mesure de le faire grâce à sa forte couverture vaccinale et à la moindre sévérité du variant Omicron.

Après une première tentative de deux mois entre septembre et novembre, masques, passe sanitaire et ouvertures réduites des bars et des restaurants vont redevenir de l'histoire ancienne dans le royaume nordique.

«Je suis très contente que ça finisse demain. C'est bien pour la vie en ville, la vie nocturne, juste pouvoir être dehors plus longtemps», confiait lundi à l'AFP Thea Skovgaard, une lycéenne de 17 ans.

8h00

Fin des jauges, du port du masque en extérieur, du télétravail obligatoire: après d'autres pays européens, la France commence mercredi à lever les restrictions liées au Covid malgré un nombre de contaminations toujours très haut.

Le 20 janvier dernier, le gouvernement avait dégagé un peu l'horizon des Français, bouché par près de deux ans de pandémie, en détaillant un calendrier d'allègement des contraintes pesant sur la vie quotidienne.

A la faveur du nouveau pass vaccinal, qui a remplacé fin janvier l'ancien pass sanitaire, «nous pourrons courant février lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie», avait promis le Premier ministre, Jean Castex. Promesse tenue: l'allègement des contraintes prend effet ce mercredi.