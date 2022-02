Meurthe-et-Moselle : une fillette affirme avoir été enlevée, un homme recherché

Une fillette de 11 ans a rapporté à la police avoir été enlevée à Briey (Meurthe-et-Moselle), dimanche 30 janvier dans l’après-midi, par une personne dont elle ne connaissait pas l’identité, apprend-on du site actu17.fr.

D’après son témoignage, relayé par le site d'actualités policières et corroborés par les propos de sa grand-mère, la victime se trouvait chez cette dernière lorsqu’un inconnu a pénétré, via une porte-fenêtre, dans l’appartement situé au rez-de-chaussée, et prétexté avoir perdu son porte-monnaie.

Croyant qu’il s’agissait d’un voisin, l’enfant a proposé son aide à l’homme et l’a suivi dans la rue. Une fois dehors, le suspect aurait placé sa main sur la bouche de la fillette la contraignant à entrer de force à l’intérieur de son véhicule.

«L'individu aurait parcouru quelques centaines de mètres et se serait arrêté pour aller récupérer quelque chose dans son coffre. La victime en aurait profité pour sortir et partir en courant vers le domicile de sa grand-mère», a rapporté à actu17.fr une source proche de l’enquête.

L’enfant n’a pas été blessé. Une enquête a été ouverte par la police. A ce stade, aucune hypothèse n’est écartée.