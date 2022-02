Grand Paris : l'interdiction des véhicules Crit'Air 3 repoussée à 2023

Déjà interdite aux véchiules Crit'Air 4 depuis le 1er juin 2021, la Zone à faibles émissions (ZFE) devait être étendue aux véhicules Crit'Air 3 en juillet prochain. Mais la métropole du Grand Paris a finalement annoncé que la mesure serait reportée à début 2023 minimum.

«La prochaine étape de la ZFE métropolitaine sur laquelle les élus auront à se prononcer au printemps 2022 et qui consiste à limiter la circulation des véhicules les plus polluants au Crit'Air 3, à l'intérieur de l'autoroute A86, n'interviendra pas avant début 2023», a ainsi communiqué la métropole du Grand Paris (MGP) ce mardi 1er février.

«Une très mauvaise nouvelle pour notre santé» selon David Belliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé des transports et des mobilités, qui déplore que cette décision ait été prise par la métropole du Grand Paris «sans débat au Conseil métropolitain». L'élu condamne ainsi «l'inaction de l'Etat», dont il attend toujours des engagements pour aider les plus modestes et les professionnels à changer leur véhicule.

Vers une aide à l'achat d'un véhicule plus propre ?

Et c'est bien là tout le débat. Ce report s'explique en effet par le fait que la métropole du Grand Paris dit «être en attente de deux demandes formulées auprès de l'Etat». La MGP souhaite en effet qu'il reconnaisse la ZFE «comme un territoire d'expérimentation pour la mise en œuvre d'un prêt à taux zéro afin de diminuer le reste à payer des ménages les plus modestes», afin qu'ils soient aidés dans l'achat d'un véhicule plus propre jusqu'à 6.000 euros, qu'il lance l'homologation des radars pour pratiquer le «contrôle sanction automatisé».

Concrètement, cette mesure devait permette d'exclure de la circulation l'ensemble des véhicules Cirt'Air 3, sauf véhicules exemptés. C'est-à-dire toutes les voitures et les utilitaires légers, les véhicules essence immatriculés avant 2006, et les moteurs diesel immatriculés avant 2011, ainsi que les deux-roues immatriculés avant 2007 mais aussi les poids-lourds essence immatriculés avant le 1er octobre 2009 et diesel avant 2014.

En 2023, tous ces véhicules ne pourront plus circuler dans un large périmètre situé à l'intérieur de l'A86, qui forme une large boucle autour de Paris, la semaine de 8h à 20h sauf jours fériés pour les voitures, utilitaires légers et deux-roues, tous les jours sur les mêmes horaires pour les poids-lourds, autobus et autocars.

Déjà en place pour les véhicules les plus polluants

Depuis le 1er juin 2021, ces restrictions concernent déjà les véhicules classés Crit'Air 4, 5 et non classés. C'est-à-dire tous les véhicules diesel Euro 1, 2 ou 3, immatriculés avant le 31 décembre 2005, et des véhicules essences immatriculés avant le 31 décembre 1996.

Des mesures adoptées et déjà mises en place «par 231 villes ou métropoles européennes», selon la métropole du Grand Paris, qui assure que la Zone à faibles émissions (ZFE) est reconnue «comme particulièrement efficace pour réduire les émissions de polluants provenant du trafic routier».