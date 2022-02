«Si on veut se débarrasser d’un corps on le jette ici» : ce troublant souvenir d’un ami de Nordahl Lelandais

Les auditions pour comprendre la personnalité de Nordahl Lelandais se poursuivent ce mercredi, troisième jour de son procès pour le meurtre de Maëlys. Un ami de longue date est revenu sur un épisode troublant qui a eu lieu bien avant la disparition de l’enfant.

Cet ami a raconté être parti pêcher avec Nordahl Lelandais, dans un endroit plutôt difficile d’accès. «On a trouvé des ossements dans la nature. Moi j’ai tout de suite compris que c’était des ossements humains, lui il avait le fémur dans la main, il m’a dit c’est un os de dinosaure», a-t-il expliqué devant la cour. «Nordahl a alors jeté l’os, on a appelé les gendarmes, et il m’a dit "si on veut se débarrasser d’un corps, on le jette ici"», a ajouté David, ami de Nordahl Lelandais depuis qu'ils ont environ 15 ans.

Bien que ces faits se soient déroulés plusieurs années avant le meurtre de Maëlys, ces déclarations y font échos, le corps de l’enfant ayant été retrouvé dans un terrain accidenté de la zone montagneuse du Massif de la Chartreuse.

Lorsqu’il a appris la disparition de la petite, David s’est alors souvenu de cet épisode troublant et en avait parlé aux gendarmes en charge de l’enquête.

David : "Nordahl a alors jeté l’os, on a appelé les gendarmes, et il m’a dit “si on veut se débarrasser d’un corps on le jette ici”" #Lelandais #Maelys @CNEWS — Noémie Schulz (@noemieschulz) February 2, 2022

Cet ami d’enfance a décrit Nordahl Lelandais comme quelqu’un qui «n’aimait pas du tout l’autorité», et qui était resté «bloqué dans l’adolescence». «On ne peut pas lui enlever que c’était un super ami, serviable, marrant. J’avais une totale confiance en lui. On rigolait, c’était un bon vivant», a-t-il cependant admis.

Une relation d’amitié qu’il a remis en question, en apprenant les accusations à l’encontre de Nordahl Lelandais, notamment sur les agressions sexuelles de deux petites cousines. David a alors indiqué que son ancien ami était assez proche de sa propre fille de 4 ans. «Quand il venait boire le café, il la faisait souvent monter sur ses genoux… Aujourd’hui je le regrette», a-t-il déclaré à la barre.

Ce mercredi après-midi, Nordahl Lelandais lui-même est interrogé par la cour sur son parcours de vie et sa personnalité, pour comprendre ce qui a pu pousser ce trentenaire à tuer la petite Maëlys, meurtre qu’il a reconnu lors du premier jour d’audience.