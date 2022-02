5 astuces efficaces pour nettoyer ses baskets blanches

Rare sont les personnes qui ne possèdent pas une paire de basket blanche dans leur placard. Et pour cause, on peut les porter avec tout. Seule ombre au tableau : ces chaussures font rapidement grise mine. Ainsi, voici 5 astuces pour leur redonner un coup d’éclat.

Le bicarbonate de soude

Quand un petit nettoyage s’impose, rien de mieux que le bicarbonate de soude. Aussi appelée bicarbonate de sodium, cette fameuse poudre blanche peut s'appliquer aussi bien sur les matières en cuir, en tissu, que sur les semelles en caoutchouc. Humidifiez une brosse à dent, saupoudrez-là de bicarbonate, puis frottez la zone souillée en réalisant des mouvements circulaires. Pour encore plus d’efficacité, vous pouvez ajouter un peu de liquide vaisselle.

Le dentifrice

Autre alternative : le dentifrice. Il convient d'utiliser celui à pâte totalement blanche bien entendu. Après avoir humidifié le revêtement, déposez une noisette sur une brosse à dent, frottez les endroits sales ou qui ont viré au jaune. Laissez reposer une dizaine de minutes et enlevez l’excédent avec un chiffon ou un mouchoir. Quant aux lacets, contrairement à la chaussure, ils sont les bienvenus dans la machine à laver.

Le talc

Pour les baskets en toile, vous pouvez également utiliser du talc pour bébé. Dans un petit récipient, versez un peu de talc puis ajoutez de l’eau jusqu’à obtenir une pâte. Ensuite, trempez une brosse à dent dans la mixture et brossez votre paire de sneakers. Après quoi, laissez agir une trentaine de minutes et frottez avec un chiffon pour enlever le surplus. A noter que le talc absorbe la transpiration. Ainsi, si besoin, n’hésitez pas à en saupoudrer à l’intérieur.

Le dissolvant

Le dissolvant pour ongles fait des miracles sur les semelles et les baskets en cuir. Pour leur donner un gros coup de neuf rapidement, imbibez un coton et insistez bien sur les traces noires récalcitrantes. Quand elles ont enfin disparu, rincez votre paire avec de l’eau claire à l’aide d’un chiffon et laissez-la sécher à l’air libre, mais à l’abri du soleil. Sous l’effet de la chaleur, les chaussures peuvent s’abîmer, se déformer, et les semelles se décoller.

Le vinaigre blanc

Pour les tennis de couleur blanche en toile, optez pour le vinaigre blanc. Ce produit d’entretien, naturel et économique, est en effet un allié de choix pour enlever les tâches difficiles. Il vous suffit de verser un verre de vinaigre blanc dans une bassine d’eau et d’immerger entièrement votre paire. A l’aide d’une brosse, frottez vos baskets puis rincez-les à l’aide d’une éponge imbibée d’eau claire.