Cyclone à la Réunion : découvrez les premières images en vidéo

Le cyclone Batsirai était «stationnaire» jeudi à la mi-journée et restait à 200 km des côtes de la Réunion, placée en alerte rouge avec un risque de crues en raison des pluies diluviennes. Lors d’un bilan provisoire, le préfet a fait état de 12 blessés.

Dix personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone, sur la commune du Tampon, à cause de leur groupe électrogène. Un sapeur-pompier a par ailleurs été «électrisé au cours d’une intervention sur un feu de pavillon à Saint-Denis» et une personne a été blessée à Tampon à la suite d'une chute depuis un toit d’une hauteur de trois mètres.

La préfecture a par ailleurs indiqué avoir recensé 25 interventions directement liées au cyclone.

Des coupures d'électricité ont touché jusqu'à 74.000 foyers, a précisé EDF dans un communiqué qui a ajouté que «42.000 de nos clients (soit 10 % d'entre eux) sont actuellement privés d’électricité» et «grâce à la mobilisation des équipes EDF, 32.000 clients ont pu être réalimentés via des manœuvres à distance». L’opérateur a également prévenu de ne pas «s'approcher ou toucher un câble tombé à terre en raison des risques d’électrocution».

L'impact pourrait être «majeur» pour la région

Le principal aéroport (Roland-Garros) a été fermé. La route du littoral, axe majeur de l'île reliant la capitale administrative Saint-Denis au port et aux villes de l'ouest fortement habitées, a été fermée en raison des risques de forte houle. Ainsi que la route du Cilaos qui serpente dans la montagne.

En fin de semaine, Batsirai devrait toucher les côtes est de Madagascar et notamment la région de Mahanoro, prévoit Météo-France, possiblement au stade de Cyclone Tropical Intense. L'impact pourrait être «majeur» pour cette région et de fortes pluies pourraient concerner la moitié sud de Madagascar.

Le dernier épisode de ce type remonte à 2002 avec le passage du cyclone Dina. L'île de Madagascar, située à moins de 1.000 km à l'est, essuie cependant plus souvent les dégâts causés par ces météores en raison de l’étendue de ses terres (plus de 500.000 km2).