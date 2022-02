Cyclone Batsirai : la Réunion en alerte rouge dès ce soir 19h

Le cyclone Batsirai, qualifié de «très dangereux» par Météo France, se rapproche de la Réunion. En alerte orange depuis ce mercredi matin, l'île passera en alerte rouge à 19h, heure locale (16h, heure de la métropole).

La population doit «se mettre à l'abri d'ici à 19h» et ne sortir «en aucun cas» après cet horaire, indique la préfecture sur son site.

Les établissements scolaires et les universités sont déjà fermés depuis ce mercredi matin et les compagnies aériennes ont adapté leur programme de vols.

Alerte rouge cyclonique : je me confine à partir de 19h00|



⚠Le système dépressionnaire devrait se situer au plus près de La Réunion jeudi 3 février 2022 vers 04h00, entre 120 et 200 km au Nord de La Réunion.



Alerte cyclonique rouge» à 19h00

