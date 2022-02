Disparition du petit Mathis : une nouvelle piste explorée 10 ans après l'enlèvement

Plus de dix ans après l'enlèvement du petit Mathis Jouanneau à Caen, en Normandie, un reportage de l'émission «Appel à Témoins» sur M6 a montré un portrait vieilli du jeune homme qui a mené à trois nouveaux signalements, suffisants pour relancer l'enquête.

Les trois personnes, qui ne se connaissent pas, ont appelé la police après la diffusion du reportage, et affirment avoir aperçu un jeune homme sans domicile fixe correspondant au portrait vieilli de Mathis Jouanneau, dans les environs d'Avignon, dans le Vaucluse. Après trois cents auditions, huit appels à témoins, dix ans d'enquête et un procès aux assises, cette nouvelle piste est prise très au sérieux par les enquêteurs, et serait «en cours de vérification».

Émission #AppelATémoins sur @M6 I Le 4 septembre 2011, le jeune #MathisJouanneau disparaissait à #Mondeville près de Caen alors qu'il devait rentrer chez sa mère. Malgré la forte mobilisation des enquêteurs, Mathis reste introuvable.



Résumé de l'enquête pic.twitter.com/dh4gO4cwZT — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) September 29, 2021

Comme après chaque émission de ce type, réalisée en partenariat avec des services du ministère de l'Intérieur et de la police, les témoignages sont très nombreux et nécessitent un travail très encadré d'enquête, de recoupement et de discernement entre les vraies et les fausses informations.

[#PoliceJudiciaire] Le deuxième numéro de l’émission @LHeureDuCrime est consacré à la disparition de Mathis Jouanneau. “Il n’y a aucun raison d’hésiter à alerter les enquêteurs. Tous les détails sont importants” selon Eric Bérot, chef de l'#OCRVP.

https://t.co/vlXvFLD312 pic.twitter.com/EBV04WPt0U — Police nationale (@PoliceNationale) June 4, 2020

Amélie Cladière, procureure de Caen, confirme auprès du Figaro l'intérêt de cette piste en rappelant que Sylvain Jouanneau, le père de Mathis, avait été arrêté le 9 décembre 2011 après trois mois de cavale, à proximité d'Avignon pour l'enlèvement de son fils. Il avait été condamné en 2015 à 20 ans de réclusion pour enlèvement et séquestration.

Parallèlement aux recherches en cours liées à ces témoignages, une information judiciaire est toujours ouverte pour homicide contre X, et les enquêteurs n'écartent pas la possibilité de retrouver un corps sans vie. Le petit Mathis a été vu pour la dernière fois le 2 septembre 2011, à Rosel dans le Calvados. Il aurait 18 ans aujourd'hui.