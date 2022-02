Sondage : 44% des Français pensent que leur situation économique s’est détériorée sous le mandat d’Emmanuel Macron

Le pouvoir d’achat est l’un des principaux sujets de préoccupation des Français avec la santé. Une donnée importante avec la présidentielle qui approche. Et à l'heure du bilan, 44% d’entre eux estiment que leur situation économique personnelle s’est détériorée sous le mandat d’Emmanuel Macron, d'après un sondage exclusif CSA pour CNEWS publié ce jeudi.

Concrètement, ce sont donc plus de quatre Français sur dix qui pensent que leurs finances se sont dégradées depuis le début du quinquennat.

Pour les autres, 40% des sondés ont estimé que leur situation économique était la même comparée à 2017, lorsque seulement 15% des personnes interrogées ont affirmé qu’elle s’était au contraire améliorée.

Enfin, 1% des sondés ne se sont pas prononcés.

De son côté, le gouvernement s'applique pourtant à défendre son action économique, et cela depuis plusieurs semaines.

Rien qu'hier, lors de la traditionnelle séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, a indiqué que près de 4 millions de salariés avaient touché une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) aussi appelée «prime Macron».

Cette prime est d’un minimum de 500 euros. Mais basée sur le volontariat des entreprises, elle ne s’adresse pas, par définition, à toute la population.

Autre enseignement ce cette enquête CSA, ce sont les Français âgés de 65 ans et plus qui représentent la classe d’âge la plus déçue de ces cinq dernières années. Parmi eux, une personne sur deux (50%) pense que leur situation économique personnelle s’est dégradée.

Avec 22% de personnes interrogées ayant trouvé que leur situation financière était meilleure depuis l’élection d’Emmanuel Macron, la catégorie des 25-34 ans arrive, elle, en première place parmi les satisfaits.

Un mécontentement plus fort à droite

Concernant les affinités politiques, les sympathisants de la droite forte et nationale (Reconquête! et Rassemblement national) sont dans l'ensemble 72% à affirmer que leur situation financière s’est détériorée sous le dernier quinquennat.

A gauche, moins d'une personne sur deux (48%) pense de même. Et du côté des centristes, seuls 13% pensent que leurs finances se sont dégradées. Sans surprise, ce taux est encore plus faible parmi les sympatisants de la majorité LREM (11%).

S'il ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat à sa succession, le chef de l'Etat sortant ne semble pourtant plus très loin d'entrer dans la course.

Dans une interview accordée à La Voix du Nord, et mise en ligne mardi soir, Emmanuel Macron a estimé qu'il ne peut se déclarer candidat tant que la «phase aiguë» de la cinquième vague de Covid n'est pas passée. Or, les dernières données prêtent à l'optimisme.

Dans le même temps, l'entourage d'Emmanuel Macron plancherait bien sur un futur programme présidentiel. Reste toutefois qu'au chapitre économique, l’actuel pensionnaire de l’Élysée ne compterait pas sur une hausse des salaires.

Emmanuel Macron souhaiterait en effet plutôt miser sur l’augmentation de diverses prestations sociales, comme la prime d’activité, ou encore sur la suppression de cotisations pour augmenter le pouvoir d’achat, a notamment rapporté La Croix.

Une stratégie qui, si elle venait à être confirmée, trancherait avec celle de ses principaux concurrents à la présidentielle. La plupart d'entre eux, surtout à gauche, ayant en effet annoncé leur intention d'augmenter le smic en cas de victoire.

Sondage CSA mené par questionnaire auto-administré en ligne les 1er et 2 février sur un échantillon national représentatif de 1.010 personnes âgées de 18 ans et plus.