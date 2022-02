Jordan Bardella : «Valérie Pécresse et Emmanuel Macron, aucune différence et donc cinq ans de perdus pour notre pays»

Invité de CNEWS ce vendredi matin, Jordan Bardella, président du Rassemblement national et soutien de la candidate Marine Le Pen, s’en est pris à Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, qu’il estime être identiques.

Abordant d’abord le sujet de la rivalité entre Eric Zemmour et Marine Le Pen, qui chassent tous les deux sur le même terrain, il a estimé : «je dis que les patriotes doivent aujourd’hui se rassembler derrière la candidate qui est la mieux placée, et c’est aujourd’hui Marine Le Pen qui est la mieux placée».

Selon lui, faire l’unité derrière la candidate de RN est donc logique et permettrait d’éviter de diviser les voix de l’extrême-droite. Autrement, le risque serait de permettre la qualification d’Emmanuel Macron et Valérie Pécresse au second tour de la présidentielle. Il n’y a entre eux «strictement aucune différence», a estimé Jordan Bardella, en alertant sur le fait que ce serait «cinq ans de perdus pour notre pays» si l’un des deux remportait l’élection.