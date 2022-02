« Les grands meetings 2022 » : suivez en direct le rassemblement d’Éric Zemmour à Lille

Eric Zemmour a donné rendez-vous à ses soutiens à Lille, ce samedi 5 février, pour un nouveau grand meeting de campagne. Environ 8.000 partisans sont attendus.

Deux mois après Villepinte, où il avait réuni 10.000 personnes, et malgré les incidents survenus (intrusion de militants de SOS Racisme), le candidat déclaré Eric Zemmour entend donc marquer à nouveau les esprits. Car si la dynamique des ralliements lui est favorable, il stagne toujours dans les sondages.

L’entourage du candidat a informé que ce meeting devait mettre l’accent sur les questions économiques et sociales. Guillaume Peltier, ancien numéro 2 de LR désormais soutien d’Eric Zemmour, a indiqué à l’AFP que la stratégie serait également «d’installer le match entre Valérie Pécresse et nous», car «c’est la plus fragile» parmi les concurrents à une qualification au second tour de la présidentielle.

Une ambiance tendue à Lille

Le combat à distance avec la président du RN Marine Le Pen, qui organise de son côté une «convention présidentielle» à Reims, ce samedi également, n'aura-t-il donc pas lieu ? Rien n’est moins sûr, d'autant que les échanges ont gagné en virulence ces derniers jours entre les deux équipes.

Les proches du polémiste veulent aussi éviter les débordements. La présence de manifestants contestataires, qui doivent se réunir à proximité du lieu de l’évènement, est annoncée. La maire de Lille, Martine Aubry, a par ailleurs déjà lancé les hostilités en estimant que le candidat n’était «pas le bienvenu» dans sa ville.

Par ailleurs, des militants opposés à Eric Zemmour ont annoncé sur les réseaux sociaux réserver des places pour rien dans le but d’empêcher ses soutiens de se les procurer et de rendre la salle moins fournie que prévue. Réponse cet après-midi.

Le choix de Lille n'est pas un hasard pour le candidat. Il souhaite désormais concentrer ses forces sur cette région où Marine Le Pen est en tête dans les sondages quand le Sud lui est plus favorable.