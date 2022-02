L'Europe comparée à une «grosse Suisse molle» : Nathalie Loiseau présentes ses excuses

Dans un entretien au magazine Le Point vendredi, l'eurodéputée Nathalie Loiseau avait estimé que «face à Moscou», l'Europe ne devait pas se comporter comme «une grosse Suisse molle». Des mots qui n'ont pas plu à l'ambassade de Suisse en France.

L'eurodéputée française a présenté ses excuses sur la chaîne suisse RTS dimanche, se disant «désolée» si «des Suisses ont été heurtés» par ses propos.

«Il y a une phrase qui est malheureuse, que je regrette parce qu'elle a heurté des sensibilités.

Mais c'est à l'Europe que je m'en prends, sûrement pas à la Suisse», a-t-elle assuré.

Ex-cheffe de file de LREM aux élections européennes de 2017, l'eurodéputée s'est aussi lancée dans une justification plus personnelle, expliquant qu'«une partie de (sa) famille vit à Annemasse», commune de Haute-Savoie située à la frontière franco-suisse.

Sous la publication de l'article du Point relayé sur le compte Twitter de Nathalie Loiseau, l'ambassade de Suisse en France avait sobrement répondu qu'elle remerciait l'eurodéputée d'«évoquer la Suisse».

Merci d’évoquer la #Suisse. Depuis des décennies, nous œuvrons pour la paix et la sécurité, en Europe et dans le monde. Avec discrétion et détermination, aux côtés de nos partenaires, comme la France et l’UE, et dans les enceintes multilatérales.

— Ambassade de Suisse en France (@AmbSuisseParis) February 5, 2022