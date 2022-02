Stromae : un mois après la performance du chanteur au JT de 20h, le serveur de prévention du suicide enregistre un pic d’appels

La plate-forme d’appel dédiée à la prévention suicide a reçu plus de 34.000 communications depuis le 1er octobre. Une hausse qui peut s’expliquer par le passage télévisé de Stromae en janvier dernier.

«J’ai parfois eu des pensées suicidaires et j’en suis peu fier». Par ces mots, le chanteur belge Stromae dévoilait le 7 janvier dernier un extrait du single l’Enfer, présent dans son dernier album Multitude.

Une vidéo reprise des milliers de fois sur la toile, qui avait suscitée émoi et reconnaissance.

Le directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait remercié Stromae pour avoir «abordé le sujet difficile du suicide», avant de rappeler aux personnes nécessiteuses «de se faire aider».

Un effet immédiat

D'après les chiffres communiqués par le ministère de la Santé le 4 février dernier, 34.000 appels ont été reçus au 3114 depuis le mois d'octobre, sur le numéro gratuit vers lequel les personnes suicidaires, ou leurs familles peuvent échanger avec des personnes compétentes.

Dès sa prestation, les serveurs téléphoniques avaient été pris d'assaut. La France reste l'un des pays d'Europe les plus touchés par le suicide, avec plus de 9.000 passages à l'acte par an, d'après Santé Publique France.

Sur les 34.000 appels reçus, «10 à 15% ont débouché sur une prise en charge du Samu».

D'après le ministère, la crise sanitaire «a eu un rôle de catalyseur des problèmes de santé mentale», notamment chez les jeunes.