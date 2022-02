Grand Paris Express : bientôt inutile, l'Orlyval pourrait être prolongé et devenir une nouvelle ligne de métro

Alors que l'arrivée des lignes 14 et 18 du Grand Paris Express devrait très prochainement permettre d'accéder plus facilement à l'aéroport d'Orly (94), l'Orlyval pourrait vite devenir obsolète, voire complètement inutile. A tel point que certains élus souhaitent prolonger la ligne et de la rattacher au réseau de métro existant.

D'ici à 2024 avec le prolongement de la ligne 14 sud, et d'ici à 2027 avec la livraison d'une première partie de la ligne 18 sud du Grand Paris Express, l'aéroport d'Orly (94) sera desservi depuis Paris d'un côté et depuis les Yvelines (78) de l'autre.

«A cette date, qui prendra encore le RER B, s'arrêtera à Antony (92), pour se rendre à l'aéroport via l'Orlyval, plutôt que de prendre la ligne 14 ?», se questionnent les élus.

C'est notamment le cas du président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, qui estime ce mercredi 9 février que «l'actuel tracé de l'Orlyval peut constituer un excellent moyen de désenclaver des communes peu desservies». Et d'assurer : «nous devons explorer toutes les possibilités pour exploiter les capacités de cette infrastructure existante».

De nouvelles stations sur l'Orlyval ?

Du côté des élus qui siègent au sein de l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région, Ile-de-France Mobilités, l'idée a également fait son chemin, portée depuis longtemps par l'ancien président (PCF) du conseil départemental du Val-de-Marne Christian Favier. «Depuis plusieurs années, les élus du Val-de-Marne portent la création de nouvelles stations sur Orlyval pour que la ligne desserve enfin le territoire qu’elle traverse», rappellent en effet les élus du groupe communiste.

Un avis partagé par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT) Ile-de-France, dont les membres soutiennent «l'idée de pérenniser cette ligne pour une desserte locale et d'étudier son prolongement». Selon eux, l'avenir d'Orlyval n'a en effet «pas été préparé», et ce, «faute de vision globale».

La solution envisagée ? Créer avec l'Orlyval existant une mini ligne de métro, qui desservirait les communes qui se trouvent déjà sur son tracé et qui sont particulièrement mal desservies pour se rendre à l'aéroport pourtant tout proche. Trois nouvelles stations pourraient alors être créées, à Chemin-d’Antony, en connexion avec le RER C, à Wissous et enfin, à Rungis-la Fraternelle.

Une exception francilienne

Pour rappel, inaugurée le 2 octobre 1991, cette navette automatique, longue de 7,3 km, permet de relier la gare du RER B à Antony (92) et l'aéroport d'Orly en quelques minutes. Mais construite et exploitée sur des fonds privés, la ligne a – dès son ouverture – connu un échec commercial, à tel point qu'elle a été reprise à partir de 1993 par la RATP.

Et si sa fréquentation a ensuite connu un regain, elle n'en demeure pas moins une exception dans le maillage des transports en commun franciliens, puisque son coût (assez élevé) de 12,10 euros n'est pas inclus dans le prix des abonnements classiques, et demeure encore aujourd'hui un frein pour certaines familles, qui préfèrent privilégier d'autres solutions.

Pour Ile-de-France Mobilités, si cette possibilité en effet bien envisagé, il est encore trop tôt pour répondre, et ce, surtout «avant d'avoir terminé les études». Des études qui devraient notamment faire le point «sur le nombre potentiel de voyageurs concernés, les coûts ainsi que la faisabilité d'un tel projet». Mais chez IDFM, on est d'accord sur un point : «avec la 14 et la 18, Orlyval tel qu'il est aujourd'hui devinent inutile».