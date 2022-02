Paris : la manifestation des «hijabeuses» interdite par la préfecture, le tribunal saisi

La préfecture de police de Paris a pris un arrêté, afin d'interdire une manifestation qualifiée de «vindicative» et organisée par «les hijabeuses». Celle-ci était prévue ce mercredi 9 février aux Invalides, pour réclamer le port du voile durant les compétitions sportives.

«Les organisateurs de cette manifestation [les Hijabeuses, ndlr] revendiquent le droit au port du voile islamique dit "hijab" lors des compétitions de football, pratique interdite par le règlement de la Fédération française de football», a ainsi expliqué la préfecture de police (PP) de Paris dans un communiqué, soulignant que «cette revendication intervient à l’occasion de la discussion au Parlement de la proposition de loi visant à "démocratiser le sport"».

Un risque de troubles à l'ordre public

Si elle fait déjà l’objet, selon la PP, «d’un débat vif et controversé entre partisans et opposants à cette demande», il est «d’autant plus fortement exacerbé dans la période pré-électorale actuelle et dans le contexte international». La préfecture craint en effet «que cette manifestation n’attire, outre les personnes qui la soutiennent, des personnes hostiles à la cause défendue et susceptibles d’en découdre avec les premiers».

Le préfet de Police prend un arrêté d'interdiction d'une manifestation susceptible de créer des troubles à l'ordre public.



Consultez notre communiqué de presse pic.twitter.com/z5f2ESrzv1 — Préfecture de Police (@prefpolice) February 8, 2022

En cause donc ? Un risque «de troubles à l'ordre public», aussi bien selon la PP «pour la sécurité des manifestants eux-mêmes que pour le maintien de l’ordre public».

«Nous avons évidemment saisi le tribunal pour contester cette décision arbitraire, injuste et complètement disproportionnée», ont réagi les «Hijabeuses» sur Twitter, ajoutant que «les arguments avancés par le préfet sont scandaleux et ne reposent sur rien d'autre que des préjugés racistes et une confusion politique délibérément entretenue».

La prefecture suspend les Hijabeuses !



Une fois de plus, on empêche les femmes de jouer.. on vous explique tout en détails. #LetUsPlay #LaissezNousJouer #Footballpourtoutes #SportPourToutes pic.twitter.com/mlqOxDiu0L — Les Hijabeuses (@leshijabeuses) February 8, 2022

«Une fois de plus, on empêche les femmes de jouer...», ont-elles déploré.

Les jeunes femmes avaient donné «rendez-vous à 16h30, pour le match Retour sur l'Esplanade des Invalides, juste à côté de l'Assemblée Nationale». Au programme : des «matchs de foot avec les Hijabeuses, les alliés et les élus» ainsi que des «prises de parole», avaient-elles annoncé.