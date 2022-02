Paris : contesté, le projet immobilier de la rue Erlanger a été validé par les élus

Le projet immobilier, qui prévoit de construire des logements sociaux, une résidence sociale, une école et une crèche en lieu et place d'une école élémentaire rue Erlanger, dans le 16e, vient d'être validé ce mardi 8 février par les élus parisiens réunis au Conseil de Paris. L'exécutif parisien ayant en effet consenti à prendre en compte les demandes de la droite.

Situé à l'angle du boulevard Exelmans et de la rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris, ce projet immobilier doit venir remplacer une école élémentaire datée des années 50, jugée vétuste et fermée depuis des mois. A la place, un complexe – porté par le bailleur social Paris Habitat – devrait voir le jour, d'ici à l'été 2025. Elle accueillera alors «une école polyvalente de 12 classes, un programme de 48 logements sociaux, une résidence sociale de 25 places, une crèche de 44 berceaux, un local associatif et un parking», peut-on lire dans la délibération votée ce mardi.

Un projet légèrement modifié

Une issue positive pour ce projet qui «a suscité des débats dans sa version initiale et parfois des polémiques», a ainsi fait savoir Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, qui s'est félicité d'avoir trouvé avec Francis Szpiner, le maire du 16e arrondissement, un terrain d'entente autour d'un projet «légèrement modifié». Un accord trouvé autour de la question de la végétalisation pour ce projet qui comprendra 850 m2 de surface végétalisée au lieu de 437 m2, sur l'abaissement de l'immeuble principal de 9 à 7 étages ou encore sur l'obtention que la résidence sociale soit destinée aux femmes victimes de violences.

Parmi les autres demandes de la droite dans ce dossier figurent que la cour de l'école devienne une cour dite «Oasis», «avec une végétalisation qualitative et une véritable continuité écologique», ou encore que soient «replantés autant d’arbres qu’il y en a actuellement sur la parcelle» et surtout que soit organisée une réunion avec l’association APQE et Paris Habitat avant finalisation et dépôt de la demande de permis de construire – prévue en mars 2022 – afin que soit étudiée la faisabilité des amendements proposés par les riverains.

«Le travail mené avec la mairie du 16e nous a permis de bien avancer», s'est réjoui Ian Brossat, quand Francis Spziner parlait de son côté d'un «combat exemplaire» pour que soient entendues les demandes des riverains. «C'est un bel aboutissement que nous soyons effectivement capables d'avancer de manière quasi-consensuelle sur cette question du logement social et plus particulièrement sur celle du rééquilibrage du logement social», s'est finalement félicité en guise de conclusion l'adjoint au logement, qui a dit avoir hâte d'être en 2025 pour inaugurer le projet.