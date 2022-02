Présidentielle 2022 : comment savoir si l'on est bien inscrit sur une liste électorale ?

Pour pouvoir voter à l’élection présidentielle qui se tiendra les 10 et 22 avril prochains, les Français doivent être inscrits sur une liste électorale.

Si l’inscription est en principe automatique, il est toujours bon de s’assurer qu’elle est bien active. A l'âge de 18 ans, chaque Français est inscrit sur une liste électorale à condition d’avoir participé au recensement citoyen à 16 ans.

En cas de doute, les futurs électeurs peuvent toujours vérifier s’ils sont bien inscrits en se rendant sur le site du service public. Si la réponse est négative, il suffira de suivre quelques démarches afin d’y remédier.

Dans un premier temps, on peut se rendre à la mairie de sa ville ou de son arrondissement, avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de trois mois. Il est possible de faire la même démarche par courrier, accompagné aussi de ce formulaire.

Pour aller plus vite, il est conseillé de se rendre directement via le site de l’administration ou en passant par le service France Connect. En cas de déménagement récent, la procédure est la même.

A noter, après le 4 mars prochain, il ne sera plus possible de s’inscrire sur les listes électorales, sauf exceptions. Chaque électeur recevra alors sa carte électorale par courrier, au plus tard trois jours avant le premier tour de l’élection.