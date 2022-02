Présidentielle 2022 : que va changer le QR code sur la carte électorale ?

Ce mercredi 2 février, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'un QR code figurera sur la carte électorale des nouveaux inscrits pour les élections présidentielle et législative. Il permettra notamment de simplifier toutes les démarches administratives liées aux scrutins.

Avec la pandémie de Covid-19, l'usage des QR codes s'est particulièrement répandu en France. Et grâce à celui qui se trouvera désormais sur les cartes d'électeurs, les nouveaux bénéficiaires pourront, d'un simple scan, être directement renvoyés sur le site officiel du ministère dédié aux élections.

Simplifier les démarches

Ainsi, il sera possible de trouver le bureau de vote le plus proche, ou bien de vérifier une situation électorale, ou encore de s'inscrire (jusqu'au 2 mars 2022 en ligne, 4 mars 2022 par courrier) sur les listes électorales. Il sera également possible d'effectuer une demande de procuration, dans un sens, comme dans l'autre.

Le numéro national d'électeur sera mis en avant sur cette nouvelle carte. Il sera dorénavant nécessaire pour établir une procuration. «Ce numéro permanent, unique et propre à chaque électeur est composé de 8 ou 9 chiffres dans la majorité des cas», rappelle le ministère. Il permet d'identifier un électeur parmi les «48 millions d'inscrits sur les listes électorales».

Ce QR code permettra en outre l'accès à «des contenus pour comprendre le rôle et la finalité démocratique du vote, les différents types d'élections organisées en France, la compétence des élus, etc...», informe le ministère.

Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que la carte d'électeur n'est pas indispensable pour voter, à condition d'être déjà inscrit sur les listes électorales. Un simple justificatif d'identité (passeport ou carte nationale d'identité) suffit pour être autorisé à glisser son bulletin dans l'urne.