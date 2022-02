Quatre mois ferme pour avoir falsifié les fiches de paie de son dossier de location

Cette semaine, le tribunal de Vannes (Bretagne) a condamné un homme, qui avait falsifié plusieurs bulletins de salaire pour louer un appartement, à quatre mois de prison ferme assortis d'une amende.

Comme le rapporte Ouest-France, le condamné - un Vannetais de 39 ans - avait conclu une location en mars 2018. Pour décrocher l'appartement, il avait établi un dossier solide, assurant être embauché en CDI dans une boucherie et gagner un salaire confortable, fiches de paie à l'appui.

Malgré ces garanties, le locataire a cessé de payer ses loyers au bout de quelques mois, poussant le propriétaire des lieux à mener sa petite enquête. Il a découvert que la boucherie où le trentenaire disait travailler n'avait en réalité jamais entendu parler de lui.

Une lourde condamnation

Après une procédure longue et délicate, le propriétaire a finalement expulsé son locataire indélicat et a porté l'affaire devant les tribunaux. Estimant que le prévenu avait «sciemment fraudé» et que les faits entraînaient «une énorme défiance pour les bailleurs», le procureur avait réclamé six mois de prison avec sursis et 2.000 euros d'amende.

Le tribunal de Vannes est allé bien au-delà de ces réquisitions et a condamné le locataire au début de la semaine à quatre mois de prison ferme assortis d'une indemnisation de 2.500 euros pour la victime. Deux facteurs ont considérablement alourdi la peine : le condamné ne s'est jamais présenté au tribunal pour cette affaire et avait déjà été condamné à trois reprises. Il était d'ailleurs placé sous bracelet électronique pour d'autres faits.