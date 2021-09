CAF : un couple simule une fausse séparation pour frauder l'organisme

Un couple avec enfants résidant à Avion (Pas-de-Calais) a simulé pendant trois ans une fausse séparation auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) pour frauder l’organisme.

Ce père de 33 ans et sa femme, âgée de 35 ans, ont en effet déclaré leur séparation, alors qu’ils étaient toujours ensemble et vivaient sous le même toit, afin de percevoir davantage d’aides sociales, rapporte La Voix du Nord.

Plus précisément, les trentenaires ont mis en place ce stratagème pour toucher chacun de leur côté le Revenu de Solidarité Active (RSA) et non plus le RSA Couple.

Le préjudice estimé à 21.520 euros

Au total, entre janvier 2017 et septembre 2019, date à laquelle les enquêteurs se sont rendu compte de l'escroquerie, ce couple a touché indûment 21.520 euros.

La CAF a porté plainte et les deux Avionnais devront rembourser la totalité de cette somme dans les prochaines semaines, par échelonnement.