Gare du Nord : un homme armé menaçant abattu par la police

Ce lundi matin vers 07h, un homme armé d’un couteau et qui menaçait une patrouille de policiers a été tué par les forces de l’ordre, qui ont dû faire usage de leurs armes.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a partagé l'information sur son compte Twitter.

Ce matin vers 7h, une patrouille de policiers a été menacée par un individu armé d’un couteau dans les transports en commun franciliens. Les policiers ont fait usage de leur arme, écartant ainsi tout danger, pour eux-mêmes et pour les voyageurs. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) February 14, 2022

Selon les premiers éléments, l'agresseur a menacé avec son couteau de 30 centimètres deux fonctionnaires de la brigade des réseaux franciliens qui patrouillaient dans la gare en pleine heure de pointe. Les deux policiers ont alors tiré.

Une enquête ouverte, l'IGPN saisie

La piste terroriste a été écartée. Une source proche du dossier indique à CNEWS qu'aucun propos à caractère terroriste n'a été prononcé par l'homme menaçant.

Le couteau trouvé à proximité de la scène et qui appartiendrait à l'agresseur portait par ailleurs l'inscription «ACAB», un slogan anti-police (acronyme de «All Cops Are Bastards», ndlr). Selon nos informations, l'agresseur, qui est décédée, était né en 1991 et n'était pas connu des services de police.

Une source au parquet de Paris a indiqué à CNEWS qu'une enquête a été ouverte du chef de tentative d'homicide volontaire, et confié au 2ème DPJ. L'IGPN a également été saisie pour déterminer les conditions d'usage de leur arme par les policiers.

Sur Twitter, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a «salué le courage des policiers», qui «ont su réagir avec sang-froid à une lâche attaque».