Nadine Morano sur la baisse de Valérie Pécresse dans les sondages : «nous passons un moment difficile»

Invitée de la matinale de CNEWS ce mercredi, Nadine Morano, conseillère politique de Valérie Pécresse, a reconnu que la candidate LR passait actuellement «un moment difficile» de la campagne présidentielle.

Après la pluie de critiques sur le grand meeting au Zenith de Paris dimanche dernier, la député européenne LR a reconnu que c’était un exercice dans lequel Valérie Pécresse «n’excelle pas». Elle a cependant réfuté l’argument, employé par la candidate elle-même, selon lequel elle aurait fait l’objet d’attaques sexistes.

«Elle est plutôt très efficace lorsqu’elle est en plateau télé, ou efficace en réunion question/réponse, mais il est vrai que le meeting n’est pas l’exercice qu’elle préfère. Le discours a déçu, la prestation a déçu, mais le meeting était chaleureux et très mobilisateur», a tenu à souligner Nadine Morano.

Si la forme du discours a été critiquée, Nadine Morano estime toutefois que le fond de la prise de parole et le projet porté par Valérie Pécresse restent solides et cohérents, et ce malgré l’emploi du terme de «grand remplacement», que la candidate LR avait pourtant critiqué de nombreuses fois.

Le sentiment de déception pour les électeurs LR s’est toutefois immédiatement fait ressentir dans les intentions de vote. Selon le dernier sondage Harris Interactive pour Challenges, Éric Zemmour dépasse désormais Valérie Pécresse de 0,5 point au premier tour de l’élection présidentielle.

Un début de campagne difficile également alimenté par les défections au sein de son propre parti, pour rejoindre l’extrême droite au parti Reconquête ou bien les rangs de la majorité présidentielle, comme Éric Woerth, et par l’absence de soutien explicite de Nicolas Sarkozy.