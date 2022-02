Présidentielle 2022 : Éric Zemmour dépasse Valérie Pécresse pour la première fois dans un sondage

A moins de deux mois du premier tour de l'élection présidentielle, la candidate investie par Les Républicains semble perdre du terrain face à son rival d’extrême droite d’après un dernier sondage. Valérie Pécresse concède ainsi la troisième place à Éric Zemmour, toujours derrière le duo de tête Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

C’est peut-être un tournant dans la course à l’Élysée. Et pour cause, pour la première fois depuis sa désignation par Les Républicains, Valérie Pécresse se positionne derrière Éric Zemmour selon une enquête Harris Interactive pour Challenges. Alors que le candidat de Reconquête se stabilise à 14,5% des intentions de vote, la présidente du Conseil régional d’Ile-de France cède un point et se retrouve à 14%.

Si l’écart reste léger entre Eric Zemmour et la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, le scénario que redoutaient les Républicains semble désormais se dessiner. Ce croisement des courbes coïncide avec la très critiquée prestation de Valérie Pécresse lors de son grand meeting de Paris, le 13 février dernier. La candidate LR, dont la prestation n'a pas convaincu, avait notamment repris le terme de «grand remplacement».

Le polémiste reste toutefois loin derrière le président sortant. Toujours pas candidat à sa réélection, Emmanuel Macron conserve son avance (25%), devant Marine Le Pen (17,5%).

A gauche, le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon (10,5%), devance l’écologiste Yannick Jadot (5,5%). L’ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira, à égalité avec Fabien Roussel (3,5%), se situe devant la maire de Paris Anne Hidalgo (2,5%).