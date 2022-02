Fabien Roussel : «le bilan d’Emmanuel Macron en matière de pouvoir d’achat est terrible»

Le candidat PCF à l’élection présidentielle, Fabien Roussel, a fustigé le bilan d’Emmanuel Macron, en matière de pouvoir d’achat, ce jeudi 17 février dans La Matinale de CNEWS.

Fabien Roussel a opposé son «roussellement» à la politique du gouvernement : «Macron a théorisé le ruissellement, plus on enrichit les riches et plus vous allez voir ça va redescendre. Résultat : on a rien !».

Alors que le pouvoir d’achat est l’une des priorités des Français pour cette élection, le candidat PCF a dénoncé le bilan d’Emmanuel Macron. «Son bilan en matière de pouvoir d’achat, de vie chère, est terrible. En matière de logement, c’est terrible», alors que «c’est le premier poste budgétaire dans le budget des familles», a-t-il souligné.

«Je veux la France des salaires»

Pour Fabien Roussel, le chef de l’Etat - toujours pas officiellement candidat - doit dire «ce qu’il va faire» sur le pouvoir d’achat. «Qu’il dise qu’il ne va pas augmenter les salaires justement, qu’il va toujours nous envoyer chercher une prime», a-t-il martelé. Et d’ajouter : «Macron c’est la France des primes, et moi je veux la France des salaires, parce que la France des primes ça déprime».

Evoquant son programme, le candidat à l’élection présidentielle propose «d’investir» dans les salaires, dans les retraites, de rétablir la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs et de «lutter efficacement contre la vie chère». «L’argent existe. Mettons-le au service de tous», conclut Fabien Roussel.