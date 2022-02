Emmanuel Macron reporte son meeting du 5 mars à Marseille

Concentré sur la gestion de la crise ukrainienne, Emmanuel Macron doit annuler son meeting prévu le samedi 5 mars à Marseille, sa «ville de cœur».

Le président de la République a fait savoir à son équipe de campagne qu’il ne pourrait pas honorer ce rendez-vous, qui devait être son premier grand meeting de campagne.

Emmanuel Macron, qui avait affirmé vouloir présider «jusqu'au bout», a jusqu’à vendredi 18h pour déclarer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle, dont le premier tour aura lieu dans un mois et demi. En pleine crise ukrainienne, le chef de l'État a préféré repousser la question de sa candidature, devenue un véritable casse-tête, au plus près de la date limite fixée par le Conseil constitutionnel.

Selon des sources internes au parti, la question de l’annulation de ce meeting avait émergé «dès la fin de semaine dernière», après le début des offensives russes en Ukraine, dans la mesure où «personne n’imagine une expression de ferveur samedi en raison du contexte international».

Ce lundi encore, Emmanuel Macron multiplie les rendez-vous diplomatiques, et a notamment réuni un conseil de défense exceptionnel consacré à l’Ukraine dans la matinée.

Il doit encore participer cet après-midi à une visioconférence avec des dirigeants étrangers pour «poursuivre l’étroite coordination entre alliés et partenaires européens» sur le conflit, et doit par ailleurs recevoir ce lundi soir le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen.